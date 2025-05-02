妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走　一票苦主秒懂

網搜小組／劉維榛報導

「第一次遇到這麼誇張的！」一名妹子表示，剛交往時，只要牽手擁抱，男友就會起生理反應，回家還硬到腹部痛，導致對方回家要紓解才行。某次，原PO打扮樸素逛街，男友突然痛到無法走路，最後只好去廁所解放。文章曝光後，釣出不少過來人回應，「我跟曖昧對象出去幾乎全程都在硬，蛋蛋會痛」。

一名女網友在Dcard透露，男友過去沒什麼感情經驗，因此她本來就能理解他生理反應比較直接。不過誇張的是，兩人剛在一起時，只要牽個手、抱一下，男友就會「搭帳篷」，甚至騎車回去的時候還會喊下腹疼痛，「據他所說每次約會完回家都要紓解一次。」

交往到兩、三個月，原PO說，看電影前先去逛百貨公司，當天她穿得相當樸素，寬鬆T恤配牛仔褲，男友還是看得入迷，還稱讚她特別漂亮。豈料才逛沒幾步，男友突然痛到走不動路，甚至站不直、冒冷汗，一臉彎腰難耐的模樣，讓她當場嚇傻。

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最後男友只好趕緊衝進廁所「解決一下」，不久後對方從廁所走出來，原PO還關心地問要不要去看醫生，男友則趕緊婉拒。對此，原PO好奇直呼，她也有過與異性來往的經驗，但真的是第一次碰到這麼敏感的生理反應，忍不住上網求助「有人也遇過這種情況嗎？」

文章引發討論，不少過來人分享，這就是約會症候群的症狀，「確實會硬到肚子痛，分泌太久沒有射出來就會脹痛，整個蛋蛋會痛到下腹」、「我也會...我跟曖昧對象出去幾乎全程都在硬，蛋蛋會痛，那邊的神經會連到腹部，超痛」、「蠻正常的！我前任第一年的時候，稍微靠近開玩笑，他就會硬，要讓他冷靜一下，不然他沒辦法站起來」、「這是真的...我第一次跟女友約會回家路上硬太久，真的痛到坐著不是站著也不是，之後可能習慣相處就還好了」、「我前任就是喔，我是他初戀，他也是痛到會走不了的那種，後來他要跟我出門前都先自己解決一次就不會有這個問題了」。

事實上，泌尿科醫師陳鈺昕指出，「約會症候群」主要好發於青春期後的年輕男性，約會時容易興奮但又「不可以色色」，引發提睪肌收縮，帶動睪丸上升和陰莖勃起，以及分泌大量液體包含精液、攝護腺分泌物，但沒有射出而導致單側睪丸脹痛、痠痛、悶痛，甚至有些人過一陣子會轉變成下腹痛。

那約會症候群該怎麼緩解和治療？陳鈺昕建議以下4點：

1、嘗試減少身體接觸和轉移注意力

2、約會時不要穿太緊的褲子，否則起反應會讓腫脹感加深

3、約會結束後躺下休息

4、透過自慰釋放排出體液減輕疼痛

最後，陳鈺昕提醒，若以上的方法都無效，就要及時就診治療，尋求專業泌尿科醫師做更詳細診斷！另外值得一提的是，如果反覆出現類似情形，又常發生於單側（尤其是左側），很有可能是「精索靜脈曲張」，但要確定是否為這類情形，還是要找泌尿科醫師檢查。