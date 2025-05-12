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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法法庭說明會下午登場　在野立委諷「大法官貼心」幫綠創造爭點

▲▼國民黨團 民眾黨團舉辦 大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翁曉玲、吳宗憲、黃國昌舉辦「大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委聲請釋憲、暫時處分的《憲法訴訟法》部分條文修正案，憲法法庭今（12日）下午將開說明會，聲請人由民進黨團總召柯建銘等人代表，「關係機關」立院由立委黃國昌、吳宗憲、翁曉玲上陣。黃、吳、翁3人也提前於早上召開記者會，痛批聲請人「不適格」，但大法官卻呵護備至的幫民進黨團創造爭點，既不敢明確拒絕民進黨團荒謬的釋憲聲請，更欲拒還迎的趁機要求立法院進行說明。

黃國昌、吳宗憲、翁曉玲12日上午召開「大法官想當民主太上皇，破壞國會自主太荒唐」記者會，翁曉玲質疑「大法官急什麼？」目前大法官缺額都沒有補足，也未達可作成釋憲評議門檻，卻急著召開非正式的說明會，「是不甘寂寞、需要鎂光燈嗎？」或是「怕（總統）賴清德忘了他們的存在」，擔心賴清德沒有看到他們為大罷免的努力？

翁曉玲表示，大法官心裡明白，這次《憲訴法》修正目的，是要求大法官開庭時，至少要符合一定人數門檻，因為過去法律規定大法官評議的出席人數，至少要符合四分之三或三分之二以上，一直到近2、3年才降低為二分之一，此次修法「不過就是把大法官人數的門檻，拉回到之前的標準，這有什麼違憲之虞？」

▲▼國民黨團 民眾黨團舉辦 大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

翁曉玲提及，立法政策的選擇權，是屬於立法形成的空間，大法官應該要尊重立法權，「大法官是立法院的太上皇嗎？管得還真寬、真廣！」大法官意圖介入國會議事自主的作為，已嚴重破壞權力分立原則和釋憲先例，呼籲大法官應該展現司法風骨，要有拒絕政治插手司法的勇氣。

翁曉玲指出，很遺憾的是，現在部分大法官非常樂意加入政治戰場，與民進黨政府沆瀣一氣，如果不及時懸崖勒馬，大法官的威信將蕩然無存，司法是社會正義的最後一道防線將成為笑話；且從大法官10大提問中，已可看清楚大法官意圖，就是以介入國會自主、破壞權力分立，大法官應扮演「撥亂反正」功能，針對民進黨團提出的釋憲案裁定不受理。

吳宗憲說明，今天下午憲法說明會，大法官圍繞的都是立法程序的問題，可是連民進黨當初在修法過程中、後，均未主張憲訴法三讀程序有瑕疵，大法官居然跳下來搶著當「綠師」，質疑三讀程序有問題，大法官什麼時候成為民進黨的圍事？且釋字第342號解釋，清楚說明「國會自律」為民主憲政國家「通例」，難道今天的大法官要打臉以前的大法官，司法權要凌駕立法權，成為民主太上皇？

吳宗憲也提到，立院表決方式非常多，不是只有一種，當院長問「有無異議」即屬於表決方式之一，美國立法程序也是如此，大法官竟出現獨步全球的解讀，實在令人匪夷所思，奉勸大法官不要自己為了政治上的紅利，做莫名其妙的要求，甚至做政治鬥爭打手，套一句前總統陳水扁的話「不要陷大法官於不義」。

▲▼國民黨團 民眾黨團舉辦 大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌表示，本次說明會憲法法庭提出的十大問題，主要劍指三讀程序是否合法，但問題是這次聲請釋憲的民進黨團，由柯建銘為首的立委，在當初三讀會的時候，「根本沒有表達異議」，所以從法律的專業術語來看，民進黨的釋憲聲請「根本不適格」。

黃國昌諷刺的說，「大法官真的非常非常體貼」，為了柯建銘等人聲請書不適格的問題，竟主動、呵護備至的為民進黨聲請人創造爭點，接著民進黨才送補充理由，「裡應外合配合得非常巧妙。」大法官藉由說明會想製造「韓國瑜議事主持違法」輿論，但只凸顯大法官對於立法院的三讀程序，顯然欠缺基本認識。

黃國昌援引過去的立法程序，提及韓國瑜採行的方式，與前立法院長蘇嘉全、游錫堃一模一樣，立法院在三讀程序時，院長必須依照議事規則做「報告院會，三讀條文已宣讀完畢，請問院會有無文字修正」宣示，此時如果沒有黨團表示異議，或沒有要求全案交付表決，會議主席就會宣讀決議「ＸＸ法通過」，若有黨團提出文字修正、表達全案應該再交付表決，經過表決後主席會說「做以下決議，ＸＸ法通過」。

黃國昌強調，上述議事程序從第9屆第4會期迄今，按照上述程序通過的法律案，共有1029件法律案；經由第二管道，也就是有黨團表示異議、做文字修正，全案重新交付表決的法律案僅17案，這就是立法院長期以來確立的議事規則，從蘇嘉全到韓國瑜皆是如此處理，民進黨團非常清楚，所以一開始並沒有將此做為爭點，沒想到大法官卻「關愛有加」直接出手。

最後，黃國昌回顧2018年12月18日院會，當時主持會議的是民進黨籍立法院副院長蔡其昌，蔡在主持《憲法訴訟法》三讀時所講的每一句話，都與韓國瑜此次主持院會修法時一模一樣，何來三讀程序不完備之說？若現在大法官認為韓國瑜所主持的院會三讀程序有問題，恐怕現在的《憲法訴訟法》都屬無效，憲法法庭今天可能根本無法開會，大法官根本是在自打臉。

▲▼國民黨團 民眾黨團舉辦 大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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