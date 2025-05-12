直球回應林俊憲指控、告御狀傳聞　陳亭妃：我跟謝龍介不好台南都知道

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨台南市長初選廝殺激烈，林俊憲近日公開點名陳亭妃「藉國民黨力量打擊黨內同志」，甚至傳出陳亭妃一狀告到民進黨中常會上，向黨主席賴清德反應。對此，陳亭妃11日再度回應，她強調，林俊憲沒有到現場，指控的這句話從何而來？自己不是要告御狀，只是希望「可以問在場媒體」，如果有林俊憲講得這麼嚴重，怎麼可能到現在沒有一個畫面？自己真的一頭霧水，而且她跟藍委謝龍介本來就不好，台南人都知道。

林俊憲近日指控，新營的停五立體停車場動土典禮，本應是喜事，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇，而陳亭妃全程支持蔡的謊言，甚至聲稱建設由她協助爭取，陳亭妃怎麼會藉國民黨力量來打擊黨內同志，更何況是在全黨努力翻轉國會的時候？自己的隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，再不出聲制止，只會越來越誇張。

對此，陳亭妃接受節目《大咖鏡來講》專訪時表示，這已經有點模糊到焦點，這件事其實很簡單，這個停車場就是眾人一起爭取的，公共建設一定是個歷程，不會是只有誰，這件事自己從頭到尾也都沒有去回應。

陳亭妃表示，自己現在還是覺得鬼打牆，只有回應「團結」、賴總統希望大家團結，自己很不喜歡排場、派頭，20幾年來都是這樣，所以就一個人這樣跑，所以當天根本不知道發生什麼事。

陳亭妃也還原當天過程，自己去的時候，就一個人、一個人一一握手，握手到黃偉哲市長來接受聯訪，市長也說「謝謝議員、立委，大家共同爭取」，就只有這樣，那天林俊憲也沒有到場，之後就致詞、上香、動土，畫面都一片祥和，現在記者可能也看不到、找不到有什麼樣的畫面。

被問到遭林俊憲指控「國民黨市議員稱停車場是陳亭妃爭取的」，陳亭妃說，自己當天根本沒有聽到這句話，林俊憲沒有到現場，這句話從何而來？當時畫面就是她一直握手，每一個民眾的手都握到了，根本不知道發生什麼事。

陳亭妃也回應「中常會告御狀」一事，她強調，自己不是要告御狀，真的不是，因為大家都在媒體看到這件事，但自己不想要讓大家覺得黨內有這樣一個爭議，所以只是希望「大家可以問在場的媒體」，如果有林俊憲講得這麼嚴重，媒體就大報特報了，一定是媒體焦點了，怎麼可能到現在沒有一個畫面、沒有一段話？自己真的一頭霧水。

主持人平秀琳也追問「後續還遭指控國民黨支持陳亭妃、謝龍介該出來說明」，陳亭妃認為，自己還是強調，現在是大家團結一致的時候，真的不要掉入到國民黨的陷阱裡，整個過程一頭霧水，不知道發生什麼事也無法去評論。

陳亭妃直言，有人說她跟國民黨很好，但她跟謝龍介本來就不好，大家都知道、台南人都知道，自己跟謝龍介戰了5次，戰績不只是贏了5次，贏得幅度更是越來越高。另外，還跟謝龍介有訴訟，曾經控告謝龍介妨礙名譽，最終勝訴，判賠25萬，自己跟謝龍介會好嗎？這就是謝龍介傷害陳亭妃的證據，所以怎麼會好？

陳亭妃強調，選舉過程抹黑跟攻擊可能是最快的，可是會讓支持者傷心，所以她答應過民進黨支持者「絕對不要黨內互打」，目前還在堅守，因此，中常會當天只是希望，對於那一天的爭議，可以問媒體記者有沒有這些帶子，如果像林俊憲講得那麼嚴重，一定是非常清楚的資料。

最後，陳亭妃認為，短短一個記者會，批評很快，今天自己如果再用同樣的方式回應，相信支持者也一定會很難過，所以選擇忍住，當選擇要批評的時候，可不可以轉個念，看人家怎麼用心努力，是不是就會比較「軟」一點點。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）