今起回溫「暖熱如夏」　未來一周防午後雷雨

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天鋒面遠離，各地降雨趨緩，僅恆春半島及蘭嶼有較強短延時降雨。未來一周天氣穩定，愈來愈有夏天感覺，明天起以午後雷陣雨為主，各地可回溫至30度以上，但周五轉為西南風環境，午後降雨範圍擴大，北部及宜花地區都要留意雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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謝佩芸指出，隨著鋒面離開，水氣減少，未來一周天氣穩定，愈來愈有夏天的感覺，但還是要留意午後雷陣雨。今天鋒面已經逐漸南移，台灣位於後方雲層，但並無明顯對流，降雨逐漸減少，今天恆春半島及蘭嶼仍有較強短延時降雨，其他地區有零星雲系，中部以北山區及南部、東南部還是有零星雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，上周末全台都是雨露均霑，台中山區及鄰近的苗栗、南投、彰化都有累積雨量200毫米，最多的在台中和平254毫米，北部也都有超過100毫米。

她指出，今天各地降雨緩和，中部以北山區、南部及東南部有短暫雨勢。明天水氣更少，僅東半部及基隆北海岸有零星降雨，其他地區多雲到晴，中南部山區也有零星雨。周三、周四白天天氣穩定，東部及東南部有零星短暫雨，午後山區要留意雷陣雨。周五轉為西南風環境，以午後雷陣雨為主，但範圍擴大到北部及宜花地區。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，謝佩芸指出，今晨東北風影響感受偏涼，北部僅16、17度，白天氣溫回升，高溫為25至28度。明天清晨仍偏涼，但白天回溫明顯，西半部可達30度以上，日夜溫差大。周三起西半部回到33至34度，為悶熱天氣。

另外，她也說，周三起金馬地區有霧或低雲，提醒民眾留意。