半個台灣下到發紅　台中14測站2天雨量飆破200毫米

▲受鋒面影響，全台上周末（10、11日）均有明顯雨勢，甚至有局部豪雨發生。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

受鋒面影響，全台上周末（10、11日）均有明顯雨勢，甚至有局部豪雨發生。臉書氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》以「雨量結帳」發文指出，這2天雨勢不小，全台都有份，從2日累積雨量來看，各地幾乎「下到發紅」，尤其中部以北更多處出現紫爆，其中，台中市累積雨量超過200毫米的測站就有多達14個。

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▲《台灣颱風論壇｜天氣特急》發出的2日累積雨量圖。（圖／取自臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今指出，這2天（10、11日）雨勢不小，全台都有份，鋒面已經南移巴士海峽，台灣上空的雲雨帶正逐漸減少中，降雨即將結束。

根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》發出的2日累積雨量圖，前20名中，台中市就占了16名，其中又有14處超過200毫米。從色階圖來看，幾乎半個台灣下到發紅，更有多處出現紫爆。

中央氣象署表示，隨著鋒面逐漸通過，今天中部以北轉為多雲天氣，有機會看見陽光；南部及台東仍有較大雨勢，預估下半天減緩，後續鋒面移到巴士海峽並逐漸東移離開，接續的是穩定乾空氣。明天起相對水氣少，少數地區有零星雨或午後降雨，其他地區晴到多雲。