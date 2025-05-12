OL天天傳訊慰問求饒　女富豪討600萬：不賠告死妳

▲2023.05.10 翁素蕙車禍隔年已能穿高跟鞋跳拉丁舞，但仍堅持巨額求償。（翻攝臉書）



圖文／鏡週刊

Ｂ小姐撞傷翁之後，每天打電話、傳訊息慰問翁，也詢問應該如何賠償？但翁幾個月後才回訊稱自己「身分尊貴」，要Ｂ小姐到指定地點探望她，Ｂ小姐帶著禮品、紅包前往探視，但遭到對方拒收。

翁素蕙告訴Ｂ小姐，她是好幾家公司的董事長，因為被Ｂ小姐開車撞到，害她腳很痛，不良於行，無法上班，還對Ｂ小姐說：「賠6千萬元都不夠，打妳一折就好！」隨即向Ｂ小姐索討600萬元賠償金，還強調這筆錢不是給她的，要求Ｂ小姐把錢捐到基金會或翁擔任理事的「美化協會」，Ｂ小姐聽到600萬元的數字後當場愣住，回神後表示實在無法負擔，並提出其他方案。

Ｂ小姐強調，翁素蕙若希望她捐款做公益，她願意每個月捐5千元給流浪動物之家，為期2年，收據可給翁確認，但翁不願接受，建議Ｂ小姐借錢賠償，甚至放話「不賠就告死妳」，雙方調解破局。翁特別請了3名律師對Ｂ小姐提出過失傷害的民、刑事告訴，並附上求償明細。

▲2024.02.15 翁素蕙去年主持禮客開工團拜，身手矯健、高高跳起。（翻攝臉書）

其中包括因不良於行，需請2名看護照顧的費用50多萬元、半年不能工作的損失120萬元、勞動力減損160多萬元及精神撫慰金100萬元，總計400多萬元，此外，還要求Ｂ小姐捐款給公益團體200萬元，讓Ｂ小姐欲哭無淚。

Ａ先生告訴本刊，Ｂ小姐只是普通上班族，每月薪水約5萬元，還需獨力撫養父母，相較翁素蕙聘請律師團，Ｂ小姐沒有多餘的錢請律師出庭辯護，七湊八湊後，只籌到請律師寫答辯狀的錢，600萬元對她來說根本是天文數字，怎麼可能賠得起？況且交通事故鑑定報告中指出，翁也有30％的肇事責任，但翁卻刻意忽視，仗著自己財大氣粗，惡意壓榨小老百姓！

針對這起官司，法官審理後認為，Ｂ小姐積極慰問協商，有誠意和解，但翁素蕙沒提出相關醫療單據，就要Ｂ小姐捐200萬元，並不合理，無法和解，不全然是Ｂ小姐的因素，考量翁違規穿越馬路，也有責任，因此輕判Ｂ小姐拘役30天，可易科罰金。對於一審的判決，翁素蕙不服，透過律師團提出上訴，二審法官審理後，同意一審的見解，去年駁回翁的上訴，維持原判定讞。

刑事官司雖然輕判落幕，但民事官司至今還沒結束，律師團提出翁素蕙車禍後10個月內，7次至中醫診所治療的證明，有別於車禍當天，萬芳醫院的輕微擦挫傷認定，中醫診斷翁的右前十字韌帶破裂、右膝內側韌帶破裂、右膝外側半月板破裂及右膝挫傷，醫藥費加上相關求償雖然降到400多萬元，但雙方多次調解，依舊沒有共識，無法達成和解。



更多鏡週刊報導

女富豪惡刁OL3／台大EMBA量身打造「翁素蕙條款」 校友怒批黑箱護航她上位

女富豪惡刁OL／車禍擦傷竟索賠6百萬 禮客創辦人組律師團刁難小資女

女富豪惡刁OL1／自稱車禍重傷纏訟3年討鉅款 富豪翁素蕙跑趴玩樂照自打臉