接受談判提議！　澤倫斯基：會親自在土耳其等普丁

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

在美國總統川普(Donald Trump)公開敦促進行直接會談後,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示,他15日會親自飛到土耳其與俄羅斯總統普丁會面,「希望這次俄方不會再找藉口逃避。」

根據《路透社》報導,普丁(Vladimir Putin)11日提議於15日在土耳其伊斯坦堡(Istanbul)進行烏俄直接談判;起初澤倫斯基態度保留。不過,川普直接在Truth Social發文呼籲雙方進行會談。

川普在文中指出,俄羅斯總統普丁不想簽停火協議,而是想於15日在土耳其與烏克蘭會面,談談如何結束這場血腥衝突,「烏克蘭應該立刻接受這提議。至少雙方可以確認是否有談判空間。如果沒有,那歐洲領袖和美國也好做後續準備!」

澤倫斯基在X發文表示,「我週四(15日)會親自到土耳其等他,希望這次俄方不會再找藉口逃避。」不過,普丁是否會親自出席,目前仍無法確定。

Starting tomorrow, we await a ceasefire — this proposal is on the table. A full and unconditional ceasefire, one that lasts long enough to provide a necessary foundation for diplomacy, could significantly bring peace closer. Ukraine has long proposed this, our partners are… pic.twitter.com/TVpJbldfh4