接受談判提議！　澤倫斯基：會親自在土耳其等普丁

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在美國總統川普（Donald Trump）公開敦促進行直接會談後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他15日會親自飛到土耳其與俄羅斯總統普丁會面，「希望這次俄方不會再找藉口逃避。」

根據《路透社》報導，普丁（Vladimir Putin）11日提議於15日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行烏俄直接談判；起初澤倫斯基態度保留。不過，川普直接在Truth Social發文呼籲雙方進行會談。

川普在文中指出，俄羅斯總統普丁不想簽停火協議，而是想於15日在土耳其與烏克蘭會面，談談如何結束這場血腥衝突，「烏克蘭應該立刻接受這提議。至少雙方可以確認是否有談判空間。如果沒有，那歐洲領袖和美國也好做後續準備！」

澤倫斯基在X發文表示，「我週四（15日）會親自到土耳其等他，希望這次俄方不會再找藉口逃避。」不過，普丁是否會親自出席，目前仍無法確定。

Starting tomorrow, we await a ceasefire — this proposal is on the table. A full and unconditional ceasefire, one that lasts long enough to provide a necessary foundation for diplomacy, could significantly bring peace closer. Ukraine has long proposed this, our partners are… pic.twitter.com/TVpJbldfh4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

就在此之前，歐洲多國領袖才於11日在基輔向普丁施壓，要求無條件接受30天停火協議，否則將面臨大規模新一輪制裁，這項立場也獲得川普任命的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）支持。

對於歐洲與烏克蘭提出的停火要求，普丁強硬反擊，批評這是「最後通牒」。俄羅斯外交部也強調，應先處理戰爭根本原因，才能進入停火階段。

儘管俄方態度未明，澤倫斯基仍堅持烏方將從13日起實施停火，作為推動外交的基礎。他表示，若俄軍不遵守協議，烏軍將予以反擊。

美國駐烏克蘭大使館則於10日發出警告，提醒當地居民未來幾天內恐遭遇「重大」俄軍空襲，籲請提高警覺。

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