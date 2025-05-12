川普被爆將接受卡達贈「飛行宮殿」作空軍一號　卸任後還要繼續用

▲川普被爆想「繞過法律」接收卡達贈與的「飛行宮殿」。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

儘管美國憲法對總統接受外國饋贈有嚴格限制，美國多家媒體報導指出，美國總統川普計畫接受卡達王室贈送的一架豪華波音747-8型噴射機，未來將用作總統座機「空軍一號」，卸任後還打算將其移交至個人名下的總統圖書館繼續使用。

美國廣播公司新聞網（ABC News）率先揭露此事，稱這架巨型飛機被外界形容為「飛行宮殿」（flying palace），可能是美國政府歷來所收到最昂貴的外交禮物之一。

根據美國憲法的「薪酬條款」（Emoluments Clause），現任政府官員不得接受來自外國元首、貴族或政府的任何禮物。但知情人士向ABC透露，川普有意透過將該飛機名義上歸屬於美國空軍，之後再轉交其所籌建的總統圖書館，藉此迴避相關法律爭議。

ABC與《紐約時報》（The New York Times）報導指出，川普預計在本週出訪卡達及另外兩個中東國家時正式宣布這項計畫。

此舉已引發潛在的道德與法律爭議。外界質疑此為川普再度以總統職位牟取個人利益，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）強烈批評，指川普不斷將公職資源轉為私人資產，是對總統制度的踐踏。

白宮與美國司法部則聲稱，該架飛機的提供並非以交換任何具體行動為前提，因而不構成賄賂，且最終接收對象並非川普個人，而是其卸任後所籌設的圖書館，不構成違憲。

不過，美聯社報導指出，卡達官方僅承認與美國討論「可能轉讓」一架客機作為臨時總統專機使用，但否認已做出最終決定，也不承認此為正式贈與行為。

截至目前，白宮尚未對此做出正式回應。此事已成為美國國內關注的政治與法律焦點，未來發展備受關注。