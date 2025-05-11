台南南化民宅煮食濃煙竄出住警器鳴響救命！　屋主及時逃生無傷亡

▲台南南化透天厝煮食不慎釀火警，住警器即時發出警報，住戶成功逃生、火勢未擴大。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區北寮里一戶透天厝10日傍晚驚傳火警，疑似屋主煮食不慎，導致廚房冒出大量濃煙，所幸屋內安裝的住宅用火災警報器即時啟動警報聲，成功提醒住戶逃生報案，火勢未進一步擴大，無人傷亡，消防局指出，此案正是住警器發揮「救命三功效」的典型案例，呼籲民眾應盡速安裝，以守護居家安全。

台南市消防局第二大隊表示，當日下午接獲民眾報案，指北寮一戶透天厝冒出濃煙，疑似發生住宅火警，南化分隊迅速出動趕抵現場。當時屋主已自行逃出，並將初期火勢撲滅，所幸無人受傷。

消防人員調查發現，火警起因為屋主煮食時未注意，鍋內物品燒焦冒煙，但因住警器發出警報聲，讓住戶即時警覺報案，避免一場可能釀成重大災害的意外。

消防局長李明峯指出，住警器具備「及早發現、及早反應、及早逃生」三大功效，是住宅防火安全的第一道防線。在市長黃偉哲大力推動下，台南市住警器裝設率已達98.95％，未來將持續努力提升，邁向「安全大台南」的目標。

第二大隊長王騰毅也提醒，住警器應優先安裝於臥室、廚房及樓梯間，特別是家中有長者、幼童或行動不便者，更應積極設定，確保即時預警、防患未然。