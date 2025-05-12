▲高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

財團法人高雄高爾夫俱樂部在與高雄市政府租約屆滿後，違法占用球場，至今仍無照違法經營球場，也遲未改善球場水土保持。高市府日前因應汛期將至，進場施工滯洪池，針對有特定人士質疑誤導高爾夫球滯洪池設置位置不當，水利局發聲明澄清駁斥。

特定人士今日召開記者會質疑高爾夫球場滯洪池設置位置不當，陳情內容也支持這裡需要滯洪設施，水利局強調，球場坡地於豪雨期間出現坡面逕流集中、下游排水壓力劇增等問題，為符水土保持法規定，確保整個球場的出流管制，水利專家根據近年來各種降雨情況估算至少需3.7萬噸滯洪量。

因此，市府選在場區內地勢較低的10號蓄水池及練習場，緊急進場設置「滯洪沉砂池」，落實場區出流管制。

▲高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當，高市府駁斥：沒有任何根據。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於特定人士也質疑為何不在球場的淺短草皮區域施工，水利局駁斥說，該球場地勢自西向東傾斜，短草皮區一方面地勢較高，另一方面短草根本無法有效蓄水，為防範超大型雨勢侵襲，並不適合在短草皮施作滯洪沉砂池，這種說法從水利專業的角度來看，沒有任何根據。

水利局表示，這次施作已採最小面積並保留喬木及大型樹木，也順道將雜木區內，因去年山陀兒、凱米颱風吹襲倒塌的枯木雜枝一併清理，完工後將透過植栽復原施工區域的綠覆植被，並無特定人士歪曲指控的所謂摧毀森林生態。