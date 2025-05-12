　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當　高市府駁斥：沒有任何根據

▲▼高爾夫球場澄清湖大公園及高雄高爾夫球場滯洪池施工。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

財團法人高雄高爾夫俱樂部在與高雄市政府租約屆滿後，違法占用球場，至今仍無照違法經營球場，也遲未改善球場水土保持。高市府日前因應汛期將至，進場施工滯洪池，針對有特定人士質疑誤導高爾夫球滯洪池設置位置不當，水利局發聲明澄清駁斥。

特定人士今日召開記者會質疑高爾夫球場滯洪池設置位置不當，陳情內容也支持這裡需要滯洪設施，水利局強調，球場坡地於豪雨期間出現坡面逕流集中、下游排水壓力劇增等問題，為符水土保持法規定，確保整個球場的出流管制，水利專家根據近年來各種降雨情況估算至少需3.7萬噸滯洪量。

因此，市府選在場區內地勢較低的10號蓄水池及練習場，緊急進場設置「滯洪沉砂池」，落實場區出流管制。

▲▼ 高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當　高市府駁斥：沒有任何根據。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當，高市府駁斥：沒有任何根據。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於特定人士也質疑為何不在球場的淺短草皮區域施工，水利局駁斥說，該球場地勢自西向東傾斜，短草皮區一方面地勢較高，另一方面短草根本無法有效蓄水，為防範超大型雨勢侵襲，並不適合在短草皮施作滯洪沉砂池，這種說法從水利專業的角度來看，沒有任何根據。

水利局表示，這次施作已採最小面積並保留喬木及大型樹木，也順道將雜木區內，因去年山陀兒、凱米颱風吹襲倒塌的枯木雜枝一併清理，完工後將透過植栽復原施工區域的綠覆植被，並無特定人士歪曲指控的所謂摧毀森林生態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫性侵年輕女病患遭台大記過！　衛生局研議懲處
台大醫性侵女病患「逼做到高潮」　改到某婦產科看診已請辭
快訊／連署截止！2立委未達門檻　罷團志工落淚
台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！畫面曝光
河濱公園散步竟斷魂！　行人遭單車撞死
美中互降關稅「卻漏了1關鍵」　彭博：川普敏感話題
美中解凍「互降115%關稅」　分析師：超越預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲男沒繫安全帶又飄酒氣！踩油門拒檢落跑　自撞起火畫面曝光

愛犬被撞！花蓮愛狗男衝肇事者家討公道　亂揮菜刀這下慘了

高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當　高市府駁斥：沒有任何根據

真相曝光！軟爛科大畢業男不聽母勸「放下就好」　殺女友毀2家

《憲法訴訟法》部分條文修正案憲法法庭開庭　藍白質疑正當性

彰化自小客機車碰撞「2車飛進田裡」　騎士全身骨折送醫不治

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

快訊／8連霸台南議員蔡淑惠詐助理費533萬　貪污罪判刑2年

高譚市再現？高雄酒駕奪命、凶殺案連環爆　僅4天釀3死6傷

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

25歲男沒繫安全帶又飄酒氣！踩油門拒檢落跑　自撞起火畫面曝光

愛犬被撞！花蓮愛狗男衝肇事者家討公道　亂揮菜刀這下慘了

高爾夫球場挖滯洪池遭質疑位置不當　高市府駁斥：沒有任何根據

真相曝光！軟爛科大畢業男不聽母勸「放下就好」　殺女友毀2家

《憲法訴訟法》部分條文修正案憲法法庭開庭　藍白質疑正當性

彰化自小客機車碰撞「2車飛進田裡」　騎士全身骨折送醫不治

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

快訊／8連霸台南議員蔡淑惠詐助理費533萬　貪污罪判刑2年

高譚市再現？高雄酒駕奪命、凶殺案連環爆　僅4天釀3死6傷

消費者受益！美中關稅大降115%　估「這2類」電子產品價格降低

陳敏賜雙響砲白搭！台壽霸龍再見觸身球送台電進冠軍戰

婦科醫「假借檢查指侵」遭台大記過！衛福部：先由衛生局研議懲處

中國談判代表何立峰「來過台灣」　長期任職中共「對台第一線」

林襄支持閨蜜李芷霖喊「心疼妳」　反遭圍剿刷一排：奇怪的人

弘光餐旅系攜米其林十星師資　畢展餐會展現台灣味國際力

世界羽球女單Top20宋碩芸築夢成家　歐德設計量身打造運動員溫馨宅

明天西半部溫差達10度　周五午後雷雨範圍再擴大

性侵女病患「逼做到高潮」　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

《雷霆特攻隊*》全球破2.72億美金！酷寒戰士現身街頭「換海報」

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

社會熱門新聞

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

愛妻婚後半年成植物人！丈夫照顧24年心力交瘁訴離

北市婦慘死飄腐臭　夫遙控殺人遭通緝

新北汐止「伯爵山莊」路面傾斜！現場雙向管制

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

台南議員蔡淑惠詐助理費533萬　判刑2年

即／晶華酒店前經理陳屍里民活動中心

跑步機上突昏厥死亡　求300萬理賠敗訴確定

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

更多熱門

相關新聞

高雄連4天酒駕奪命、凶殺命案連環爆

高雄連4天酒駕奪命、凶殺命案連環爆

高譚市再現？高雄市自9日起治安亮起紅燈，接連發生多起凶殺、持槍搶車、酒駕奪命等重大社會事件，僅短短4天6起事故就造成3人死亡、6人受傷。高雄市長陳其邁雖震怒嚴厲要求警方嚴格執法，但連續事件已讓整體社會惶恐不安，網友不滿直呼，「除了怒，還能改善什麼？」

2男南下高雄尋仇！知名碗粿店附近砍人被逮

2男南下高雄尋仇！知名碗粿店附近砍人被逮

即／粗工6年前拒酒測遭吊照！　無照+第4度酒駕撞死聾啞婦

即／粗工6年前拒酒測遭吊照！　無照+第4度酒駕撞死聾啞婦

華雄建設35週年　扎根高雄共築未來

華雄建設35週年　扎根高雄共築未來

班對遭酒駕撞飛1死1傷　她3天還沒醒

班對遭酒駕撞飛1死1傷　她3天還沒醒

關鍵字：

高雄高爾夫球場滯洪池水利專家爭議

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面