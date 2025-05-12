中國人旅日　退房留大量垃圾「房間慘照曝」！日網怒：拒絕入境

▲房間一團亂。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

網路上瘋傳一張，中國遊客到日本旅遊，退房之後的照片，垃圾堆積且散落，房間凌亂不堪，地板上散落著大量餅乾屑及零食包裝，桌上堆滿各種垃圾，以及吃剩的食物，令旅宿業者十分頭痛，怒喊「跟日本人的禮儀差很多」，貼文引來許多日本人留言，「他們是害獸，應該禁止入境」、「根本像猴子鬧過一場」。

有網友在Threads發文，轉發社群X上的照片，「中國遊客離開後的飯店，最糟糕、極惡，跟日本人的禮儀差很多」。從照片上可以看到，房間凌亂不堪，塑膠袋、餐巾紙和其他垃圾散落在地板，桌上堆滿各種吃剩的食物。

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貼文曝光，不少日本網友留言直呼「們還會隨地吐痰，不拒絕才怪」、「中國人住宿費應該調成3倍」、「不希望中國人來日本旅遊」、「我在研究所工作，對面坐的中國PM就是這副德性，真的很髒。他的辦公桌長這樣，他家大概也不會好到哪去」、「我打掃過他們住過的Airbnb，真的讓人很無語，他們還特別喜歡用一次性的東西」。

不過也有網友緩頰，「雖然還是要看人，有些中國人還是很整齊的」、「不過我也遇過整理整齊、桌子很乾淨的中國人」、「也不是所有中國人都這樣，不能一竿子打死所有人」。

根據《朝鮮日報》指出，原貼文發布於2024年11月，有5位中國人預定飯店，入住4天3夜，但退房後卻把房間搞得一團亂。業者氣炸PO出照片，「中國遊客把房間弄得亂七八糟，留下大量垃圾，太過分」，且因為清潔因素，只好被迫暫停接受預約。