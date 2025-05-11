美中會談最佳情況　學者：雙方同時降關稅

▲美中之間的貿易角力持續升溫，雙方高層官員10日罕見在瑞士展開面對面磋商。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中之間的貿易角力持續升溫，雙方高層官員10日罕見在瑞士展開面對面磋商，儘管外界普遍不看好此行能達成實質成果，但分析認為，若能就「同步小幅調降關稅」達成共識，對市場將是一大利多。

本次會談由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表美方出席，中方則由國務院副總理何立峰領軍。根據《美聯社》報導，首日會談約歷時2小時，結束後雙方便前往預先安排的午宴，會談將於隔日繼續。

CNN指出，儘管雙邊短期內達成協議的可能性不高，但若能針對彼此祭出的高額關稅進行部分撤回，將有助於減輕企業負擔、穩定市場信心，對依賴美中貿易的全球經濟也是一劑強心針。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）的資深研究員孫韻（Yun Sun）表示，這是貝森特與何立峰首次舉行雙邊會談，她坦言對於此行有具體突破並不抱期待，不過她也指出，「如果雙方能同步調降部分關稅，哪怕幅度有限，也會是正面訊號。」

值得注意的是，就在會談前一天，美國總統川普（Donald Trump）於社群媒體發文再度強調對中強硬立場，直言「對中關稅80%剛剛好！」，並表示將由貝森特做最後裁決。

川普4月2日宣布對部分國家進口商品加徵11%至50%的對等關稅，並同步對所有進口貨品課徵10%的基準稅率，雖然之後宣布將對等關稅延後實施90天，但對中國的加稅動作卻未見收手，反而呈現加碼趨勢。

目前美方對來自中國的商品課徵高達145%關稅，部分產品總稅率甚至飆破245%；中國則以牙還牙，對美國商品開徵最高125%的報復性關稅，雙方貿易戰持續升溫。