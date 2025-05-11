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美中貿易談判10小時沒結果　今繼續磋商

▲美中貿易戰。（圖／路透）

▲美中貿易戰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國與中國高階官員10日在瑞士日內瓦展開新一輪貿易談判，會議持續超過10小時後暫告段落，根據路透社引述熟悉內情人士報導，雙方將於11日繼續磋商，目前尚未有具體成果傳出。

此次談判由中國國務院副總理何立峰領軍代表中方，美方則由財政部長貝森特（Scott Bessent）率團與會。這是川普（Donald Trump）政府上任以來，美中首次進行面對面高層貿易協商，被外界視為能否緩解當前關稅對峙的關鍵契機。

會談前夕，美國總統川普此前突然提出將對中國進口商品的關稅水準降至80%的構想，儘管引起關注，但白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）旋即重申，美國政府立場未變，除非中方做出實質讓步，否則華府不會單方面調降關稅。

李威特強調，「川普總統要求的是公平、對等的貿易條件，而不是片面讓利。」她表示，任何對關稅架構的調整，都必須建立在中國停止不公平貿易行為的前提上，包括強制技術轉讓、國企補貼與市場進入限制等。

根據美聯社報導，雖然何立峰與貝森特會談時間長達10個多小時，但會後未有任何公開聲明，亦未透露雙方是否就核心議題達成共識。雙邊代表團將於11日再度會面，外界仍在關注能否釋出更多具體進展訊號。

此輪磋商正值美中雙方貿易緊張情勢升溫之際，尤其在川普政府於今年初啟動新一輪對中關稅審查後，華府近期已多次釋出可能對特定商品提高課徵幅度的訊號。外界普遍認為，若談判未能取得突破，雙方將可能在未來數月內再度升高經貿對抗的強度。

儘管官方尚未公布談判內容細節，但根據知情人士指出，討論焦點涵蓋半導體供應鏈、農產品進口、關稅幅度、貿易逆差與企業投資保障等範疇。

接下來的談判結果不僅將對全球供應鏈造成影響，也可能牽動華爾街市場情緒與亞洲各國出口動能。外界將密切觀察雙方明日是否能突破僵局，為美中經貿關係重回穩定鋪路。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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