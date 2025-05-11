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不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半　網爆共鳴：常聽女生這樣說

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲平常都怎麼稱呼自己的另一半？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要向朋友、親人、同事聊到自己的另一半，會用什麼詞呢？近日有網友發文透露，她有個同事都會用「室友」來稱呼自己的另一半，讓她想知道為什麼會有這種用法？貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「對外稱呼另一半為『室友』」為標題發文，提到她去年才出社會，發現有些同事都會以「室友」來稱呼自己的另一半，因此她便想知道，大家有聽過這樣的用法嗎？是不是很多人都會這樣說？又是為什麼會這樣稱呼？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我自己是不好意思直呼老公或先生，怕別人覺得太放閃的時候才會這樣講耶」、「有的還會講夜間部同學，不過這種講法通常是叔叔、伯伯年紀的」、「很多人是覺得好玩才這樣講，我那個年代有些比較幽默的媽媽部落客很喜歡用室友、隊友、戰友來分享自己的夫妻生活」、「很常聽到女生這樣說，反而男生不會這樣子講」。

其中也有不少網友則說，「我個人是因為不想被同事八卦所以這樣說」、「不想被八卦」、「感覺講室友就是不想別人多問吧」、「就不想讓只是『同事』或不熟的人知道太多」。但也有網友直呼，「我說室友真的就是我租屋處的女室友欸」。

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