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心碎的妻子／異鄉打零工養娃顧婆婆　落跑夫擁2.4億嗆她滾出台灣

▲婚姻,幸福,男女。（圖／pexels）

▲北部1名人夫丟下中國籍妻子跑到中國經商失聯，妻在異鄉照顧幼子和婆婆苦撐，最後訴請離婚。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

悲傷母親節！嫁來台灣10年的中國籍女子阿香（化名），獨自在異鄉扶養年幼孩子與照顧婆婆，丈夫卻長年滯留中國經商，不聞不問，甚至在孩子面前施暴後奪走護照離境斷聯。她提告離婚，法院判准也讓孩子由她單獨監護。諷刺的是，男方在中國掌控2家公司，總資本額超過新台幣2.4億元，卻一度聲稱沒錢，法院命其每月支付1萬6,000元扶養費。

阿香與台籍丈夫於2015年結婚，並在台登記設籍，原本期盼能組成一個幸福家庭，未料婚後不久，丈夫便長期往返兩岸經營事業，近年更幾乎完全定居中國。疫情期間，男方更是連續3年未返台，對妻小生活毫無聞問，連房租、水電與基本家用都不願承擔，導致她一度積欠租金，被房東追討後只好另簽租約自力更生。

法官經查發現，阿香獨自在台撫養兒子和婆婆，還須外出工作維持家計，身心俱疲，多次向丈夫請求扶養費用卻遭推託，對方甚至傳訊說：「你說我也沒錢」、「先給你機會照顧孩子，不然你不要待在台灣了」等語，更以「居留權」作為威脅，意圖讓阿香不敢出聲，彷彿她在台灣生活不是應得的權利，而是「他給的恩惠」。這番話，讓身在異鄉、已為家庭付出一切的阿香，徹底心寒。

2023年7月，丈夫短暫返台，強行要求與多年未見的孩子同睡，遭拒後竟在孩子面前對阿香施暴。事後她報警處理，未料男方竟在翌日奪走孩子護照與台胞證離境，自此封鎖所有聯繫方式、未再返台。法院查出，男方自2023年離境後迄今未再入境，與妻兒分居超過一年，幾無聯繫，也無修復婚姻意願。

法官同時委請社會工作師訪視報告指出，阿香身心健康、經濟穩定，與孩子互動良好，是主要照顧者；孩子亦表明希望由母親單獨照顧，法官判由阿香單獨行使子女親權，維持穩定生活。

讓人無言的是，法院根據阿香提供的中國企業登記資訊，確認男方在中國實際擁有一家生物科技公司（資本額人民幣5000萬元）與一家食品公司（資本額人民幣500萬元），合計折合新台幣超過2.4億元的龐大資產。但這位富商丈夫，卻一度裝窮稱「我也沒錢」，對照其財力與態度，令人感到不齒與心寒。

家事庭法官審酌北市生活成本、阿香與孩子實際開銷，以及男方的資力與逃避態度，判男方每月須支付1萬6,000元扶養費至孩子成年，並規定如有一期逾期未繳，其後6期將一併到期，以保障孩子受扶養的權益。

10年婚姻，只剩下法官替阿香說話，從新嫁娘到獨力撐家的母親，阿香歷經孤獨、無助與傷害，或許她只盼望，遲來的判決，能讓她和孩子，在台灣活得安穩、有尊嚴。

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