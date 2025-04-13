雲嘉南分署力挺庇護就業展成果　慢飛天使自信飛揚

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們不只端出學習成果，還在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與，用新台幣力挺，氣氛溫馨。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾親至現場為庇護工場夥伴們加油打氣，她表示每件商品都是夥伴們經過無數次練習與堅持的結晶，背後故事令人感動，她呼籲民眾用消費支持良心好物，不僅是購買商品，更是支持一份希望與夢想。

曾秋瑾指出，雲嘉南地區設有22家庇護工場，致力為身心障礙者提供穩定就業環境。勞動部透過多元措施，協助增加庇護夥伴的就業機會，確保穩定工作，並培養技能、激發潛能，助其融入社會。同時，勞動部提供租金、人事及行銷補助，支持庇護工場永續經營，為身心障礙者創造長期穩定的工作機會。

圓夢庇護工場的慢飛天使「小羽」(化名)是現場亮點，她自信地向顧客介紹產品，笑容燦爛，與平時內向判若兩人。小羽分享，自己很喜歡在「圓夢」工作，17年來學會商品販售、機器操作、手沖咖啡、電音三太子舞蹈等多項技能，不僅讓她充滿自信、穩定生活，也結交許多好友，庇護工場老師也說，工場針對員工特性，採用個別化教學與備貨方式，提升工作能力，希望小羽有天能回歸一般職場融入社會。

透過活動，許多民眾表示對庇護工場有更深入的了解，更加願意以行動來支持他們。一位購買寵物零食的媽媽分享道：「看到他們這麼努力地生活和工作，真的很感動，希望未來能有更多機會參與這樣有意義的活動，給予他們更多的鼓勵與支持。」。

「愛無限樂市集」熱鬧非凡，現場有慢飛天使們帶來表演與藝術創作，更邀來藝人歐陽靖座談，討論精障就業議題。圓夢庇護工場的咖啡豆、糧莘庇護農場的紅藜、弘元皮革的寵物零食，到雲嘉南在地特色的蕃薯片與香餅，展現學習成果與在地風情，吸引民眾紛紛掏腰包力挺，互動溫馨。雲嘉分署表示，這場集結美食、藝術與交流的盛會，凝聚社會力量，不僅讓慢飛天使自信飛揚，也促進社會大眾對庇護性就業議題的關注與支持。