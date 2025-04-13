　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲嘉南分署力挺庇護就業展成果　慢飛天使自信飛揚

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們不只端出學習成果，還在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與，用新台幣力挺，氣氛溫馨。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾親至現場為庇護工場夥伴們加油打氣，她表示每件商品都是夥伴們經過無數次練習與堅持的結晶，背後故事令人感動，她呼籲民眾用消費支持良心好物，不僅是購買商品，更是支持一份希望與夢想。

曾秋瑾指出，雲嘉南地區設有22家庇護工場，致力為身心障礙者提供穩定就業環境。勞動部透過多元措施，協助增加庇護夥伴的就業機會，確保穩定工作，並培養技能、激發潛能，助其融入社會。同時，勞動部提供租金、人事及行銷補助，支持庇護工場永續經營，為身心障礙者創造長期穩定的工作機會。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

圓夢庇護工場的慢飛天使「小羽」(化名)是現場亮點，她自信地向顧客介紹產品，笑容燦爛，與平時內向判若兩人。小羽分享，自己很喜歡在「圓夢」工作，17年來學會商品販售、機器操作、手沖咖啡、電音三太子舞蹈等多項技能，不僅讓她充滿自信、穩定生活，也結交許多好友，庇護工場老師也說，工場針對員工特性，採用個別化教學與備貨方式，提升工作能力，希望小羽有天能回歸一般職場融入社會。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

透過活動，許多民眾表示對庇護工場有更深入的了解，更加願意以行動來支持他們。一位購買寵物零食的媽媽分享道：「看到他們這麼努力地生活和工作，真的很感動，希望未來能有更多機會參與這樣有意義的活動，給予他們更多的鼓勵與支持。」。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日邀集庇護工場、多元微創商家，在南紡購物中心戶外廣場舉辦市集活動，慢飛天使們在攤位前努力叫賣，展現滿滿自信，吸引許多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「愛無限樂市集」熱鬧非凡，現場有慢飛天使們帶來表演與藝術創作，更邀來藝人歐陽靖座談，討論精障就業議題。圓夢庇護工場的咖啡豆、糧莘庇護農場的紅藜、弘元皮革的寵物零食，到雲嘉南在地特色的蕃薯片與香餅，展現學習成果與在地風情，吸引民眾紛紛掏腰包力挺，互動溫馨。雲嘉分署表示，這場集結美食、藝術與交流的盛會，凝聚社會力量，不僅讓慢飛天使自信飛揚，也促進社會大眾對庇護性就業議題的關注與支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／斗六某食品廠工安意外！　2員工中毒無心跳
台中「摺耳賓士加菲貓」走失！　飼主祭50萬賞金：抱走送還照給
2個月激戰10次！　精品櫃哥偷吃已婚女主管害離婚
宥勝道歉文遭轟「1細節在玩文字遊戲」！　GPT看不下去打臉了
快訊／古林睿煬日職初登板確定！　23日北海道對樂天金鷲
快訊／吳釗燮前助理涉共諜案　民進黨火速開除黨籍！
洪一中執教2000場感言：痛苦2000場，還活著！
徵護理人員開62K薪水！她見「入帳通知」心涼　網嘆：專業真不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲嘉南分署力挺庇護就業展成果　慢飛天使自信飛揚

斥資3200萬！花蓮汰換學生交通車　5校學童求學路更安心

守護藍色國土！花蓮去年清除15公噸海底垃圾　海洋環境考核特優

台南東區銀髮婚紗秀　黃偉哲見證21對銀髮佳偶「世紀婚禮」

台南做工行善團暖心接力修繕　用行動傳遞城市溫情

鳳林慢城桐花祭熱鬧登場！「拜伯公」祈福　健行看300年桐花樹

不拚經濟搞鬥爭！朱立倫轟政府放任共諜滲透：把在野黨全抹紅

信安醫院25週年！成立「失智共照中心」　展現醫療溫度與社區連結

雲林蒜頭產量與品質俱佳　縣府、縣農會請國人多食用國產蒜

屏東9旬翁彩券行跌倒拒就醫　內埔警用這招秒化解

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

雲嘉南分署力挺庇護就業展成果　慢飛天使自信飛揚

斥資3200萬！花蓮汰換學生交通車　5校學童求學路更安心

守護藍色國土！花蓮去年清除15公噸海底垃圾　海洋環境考核特優

台南東區銀髮婚紗秀　黃偉哲見證21對銀髮佳偶「世紀婚禮」

台南做工行善團暖心接力修繕　用行動傳遞城市溫情

鳳林慢城桐花祭熱鬧登場！「拜伯公」祈福　健行看300年桐花樹

不拚經濟搞鬥爭！朱立倫轟政府放任共諜滲透：把在野黨全抹紅

信安醫院25週年！成立「失智共照中心」　展現醫療溫度與社區連結

雲林蒜頭產量與品質俱佳　縣府、縣農會請國人多食用國產蒜

屏東9旬翁彩券行跌倒拒就醫　內埔警用這招秒化解

林右昌：國民黨主席是朱立倫？還是王滬寧？　藍白是立委還政協？

達比修有復原進度樂觀！首度牛棚練習　投11球調整動作

台中房市焦點南移13期　「土地公型建商」推案規模擴大

日本唯一藍鯨全身骨骼標本在這！海響館玻璃帷幕一覽關門海峽美景

紐約飛機墜入農田！殘骸陷泥濘田地難救援　已1死5人生死未卜

統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！　日信徒不甩解散令狂捐錢

快訊／斗六某食品廠工安意外！2兄弟疑沼氣中毒　無心跳送醫搶救

快訊／海神攻破和平館　20分痛宰戰神終止3連敗

賓利跑車＆房車「導入高性能油電動力」！680匹馬力跑85KM不吃油

肥胖真的會變笨！醫示警像「慢性毒藥」侵蝕大腦功能

【猴軍洗劫】去阿里山遭猴群打劫還鑽入車內留「黃金」回禮！

地方熱門新聞

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

大雨狂灌中原爆災情！配電箱冒水、樹被吹斷

崑山科大啟用南部首座電動車基地賴清德總統肯定綠能布局

崑山科啟用電動車基地育才百桌感恩餐會千人相聚

新北輔導野柳海洋世界轉型　打造海洋保育教育新場域

台南2間透天厝發生火警4人及時逃生無人傷亡

桃園彩色海芋季　狂吸54萬人次破紀錄

減少屋主裝修業者糾紛　全國室裝品保協會掛牌

朱立倫轟政府放任共諜滲透　卻抹紅在野黨

雲林蒜頭產量與品質俱佳　請國人多食用

逾300位緬華僑胞齊聚　體驗桃園龍岡米干節

新店福民公園海龜遊戲場萌翻　打造全齡幸福空間

台南東區銀髮婚紗秀黃偉哲見證21對銀髮佳偶「世紀婚禮」

崑山科大啟用南部首座電動車基地盼領導台南電動車產業發展

更多熱門

相關新聞

偏鄉就業服務專車開至台南左鎮結合市集與求職大轉盤吸引民眾！

偏鄉就業服務專車開至台南左鎮結合市集與求職大轉盤吸引民眾！

為促進偏鄉就業並關懷弱勢族群，12日勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。

當年領過22K！他怕爆1情形發生：只會重演

當年領過22K！他怕爆1情形發生：只會重演

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

台南市政府推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

台南市政府推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

2025中華醫大校園徵才就業博覽會提供1600多個職缺

2025中華醫大校園徵才就業博覽會提供1600多個職缺

關鍵字：

庇護就業慢飛天使

讀者迴響

熱門新聞

正妹當街被載上車性侵！

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

他花400元買下「Google.com」結局神展開

即／台中七期豪宅意外！　女子高處直墜3F當場死亡

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面