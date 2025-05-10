工地主任酒駕害1死4傷！單親高職生載女同學亡　阿嬤接死訊崩潰

▲高雄酒駕害1死4傷，肇事駕駛酒測值0.66。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市三民區同盟三路、九如三路口10日凌晨發生一起死亡車禍！一名36歲鄭姓駕駛酒駕上路，當場撞上3部機車，造成1死4傷。據了解，死者為19歲李姓高職生，從小由阿嬤養大，阿嬤接獲死訊後崩潰不已。

警方10日凌晨12時12分左右接獲民眾通報，同盟三路、九如三路口發生嚴重車禍，隨即趕赴現場處理。初步調查，36歲鄭姓男子駕駛自小客車由南往北行駛，而後迎面撞上由李男、張男、陳男所騎乘的3部機車。

事發當時19歲李姓高職生載著19歲顏姓女高職生的雙載機車首當其衝遭撞飛，2人倒地不起，李男當場死亡，而顏女傷勢嚴重，疑似頭部受到撞擊，稍早已開完刀，目前正在加護病房觀察中，尚未脫離險境。另外，21歲張男、22歲陳男、20歲陳女僅手腳輕微擦傷，未送醫。

據了解，李姓高職生為單親家庭，父親正在服刑，從小由阿嬤養大，阿嬤10日清晨接獲警方通知，趕赴派出所製作筆錄時，難忍情緒崩潰，含辛茹苦養大的孫子就這樣因車禍離世，讓她傷心不已。

據悉，鄭姓肇事駕駛為工地主任，9日白天下班後與同事一起到公園喝酒，結束後酒駕載同事回家再返家，途中闖下大禍。警方針對鄭男進行酒測，其酒精濃度高達每公升0.66毫克，初判為酒駕釀禍，依照公共危險、過失致死罪將鄭男移送高雄地檢署偵辦。

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