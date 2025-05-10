台南安南蛇窟再捕1尾！6隻臭青母連襲雞舍　捕蛇達人再出擊

▲台南安南區雞舍再現臭青母蛇蹤，捕蛇達人鄭琨諺深夜雨中徒手捕捉第6尾蛇，長逾1.5公尺、體型肥碩。（圖／鄭琨諺提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區再現「蛇窟」警訊！繼公親寮一帶蛇蹤頻繁後，當地1處雞舍近月來連遭蛇襲，至今已累計6尾臭青母蛇現蹤，最大長達2公尺，幾乎將雞蛋吞光，捕蛇達人鄭琨諺9日深夜10時左右冒雨出動，再度徒手捕捉一條逾1.5公尺的肥美臭青母，直呼「這區蛇真的沒完沒了！」。

該雞舍僅約4、5坪，飼主僅養少量蛋雞供自家食用，但自4月中旬起蛋量銳減，甚至幾乎全被蛇吃光。鄭琨諺過去半月內已先後捕捉5尾臭青母，其中4尾成功捕捉、1尾逃逸。9日深夜約10時左右，他再接獲友人通報，稱又有蛇入侵。鄭琨諺戴手套就地出擊，順利擒獲一條長逾1.5公尺的臭青母蛇，體型頗為肥美，蛇一捕獲突下起雨，他隨即將蛇安置好，找時間將其帶往野外野放。

鄭琨諺指出，臭青母又稱王錦蛇，為台灣常見無毒蛇類，雖具攻擊性但對人無致命危險，常以鼠類、蛙類及雞蛋為食。他觀察同地點若連續出現3尾以上蛇蹤，已屬異常，而本案至今累積6尾，且全為同品種，極可能有2個以上蛇家族活動，該區恐成新興「蛇窟」熱區。

鄭琨諺個人捕蛇經驗豐富、技巧純熟，他是名義消，早年捕蛇仍由消防局負責時，曾多次隨警消出勤協助捕蛇，後因捕蛇業務消防局轉移由農業局專責外包，就沒再出勤，現在都是應朋友求助才會幫忙。

鄭琨諺除提醒養家禽的飼主要加強防蛇措施外，也呼籲民眾若發現蛇類切勿驚慌或自行處理，應通知農業局專業人員協助捕捉，以兼顧人身安全與生態保育。