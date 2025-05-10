名醫30年來「只想逃避母親節」　內幕讓人淚崩：無法彌補的遺憾

▲陳志金。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

文／CTWANT

每年5月初，重頭戲點就是讓不少人歡欣迎接的母親節，但對於加護病房醫師陳志金來說，這個月份卻始終籠罩著難以抹去的哀愁與內疚。陳志金醫師回憶起17歲那年失去母親的經歷，坦言至今已超過三十年，這段失落仍舊如影隨形，甚至影響了他後來從醫的使命。

陳志金醫師在FB粉絲專頁發文表示，當時他的母親因心臟衰竭症狀嚴重，雙腳浮腫、咳嗽不止、無法平躺入眠，走幾步路就喘不過氣。在病情日益惡化的情況下，他陪母親搭乘一小時的公車前往醫院，抵達後便直接被送入加護病房。當時她正準備接受等待已久的瓣膜置換手術，這項手術她整整等了兩年。

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回顧那段歷程，陳志金形容母親的遭遇與當前香港公立醫院的情況如出一轍，窮人即便身處大英國協國家，仍需為必要的醫療苦等多年。

當時的主治醫師曾直言，如果不手術，恐怕她將無法見證兒子的婚禮。母親幾經掙扎後決定接受手術，但最終卻不幸在手術前一天過世，未能等到親眼見證兒子成家、孫子出生的那一天。

那天正值陳志金考試，他原以為隔天考完再去探視便可，豈料這一延誤竟成終身遺憾。就在他完成最後一科考試時，校長室的廣播通知改變了他的生命軌跡。

更讓人唏噓的是，當親屬在煩惱該拿哪張照片沖洗成遺照時，意外發現衣櫃裡早已放著母親自己準備好、已經裱框的遺照。這張照片攝於兩年前的一次旅行後，母親的雙眼明顯泛紅，彷彿早已預感命運將至。

陳志金醫師表示，當年的自己其實對母親這趟旅行非常不諒解。他認為母親身體虛弱、家境拮据，卻堅持從吉隆坡前往檳城旅遊。然而事後回想，這原來是母親為自己準備的「畢業旅行」，一場孤身走完人生最後一段路的告別之旅。母親回來後拍下了那張照片，也安排好一切，因為她知道孩子們還太年輕，不懂怎麼處理後事。

面對這樣的遺憾與自責，陳志金直言，至今仍難以原諒當年自己那份年少無知與不體貼。正因如此，陳志金醫師在行醫的路上總會努力安撫病人家屬的情緒，尤其在無法挽救的病情面前，他認為「當病人無法救治時，要記得救家屬」，將關懷視為最重要的處方。

陳志金醫師也藉由母親的故事呼籲，社會大眾不要以各種理由逃避與母親相處的時光，否則一旦錯過，將成為無法彌補的遺憾。

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