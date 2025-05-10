快訊／大雷雨轟中部3縣市　國家警報響

▲今日各地天氣不穩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署上午9時50分針對中部3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉

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氣象署9時50分也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至11時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面影響，天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，各地有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路請注意安全。

氣溫方面，東北風增強加下雨，中部以北及宜蘭、花蓮天氣轉涼，氣溫逐漸下降，白天高溫約24至26度，到了晚上會降到19至21度，而南部及東南部白天高溫27至29度，晚上氣溫則約24度，和清晨相比也會涼一些。