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大陸 大陸焦點 特派現場

外媒：習指定公安部長出席中美會談　芬太尼問題料成焦點

▲▼美中AI競爭,中美AI競爭,美中AI,中美AI,美中,中美,川習,習川,習近平,美中晶片,中美晶片,晶片。（圖／路透）

▲中美談判將登場，世界關注。（圖／路透）

文／中央社

「華爾街日報」報導，中國國家主席習近平指定公安部長王小洪赴瑞士出席美中貿易談判，顯示芬太尼問題是會談重點，預料北京將回應華府的訴求。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法，中國國家主席習近平派遣公安部長王小洪前往瑞士，參加週末登場的美中會談，顯示芬太尼（Fentanyl）是兩國關係的重要議題。

身兼國務委員的王小洪是國務院副總理何立峰率領的中國代表團成員之一，一行人將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等美國官員舉行兩天會談。

▼芬太尼。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼芬太尼（fentanyl）、藥物濫用、毒品、合成類固醇。（資料照／達志影像／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）關切中國在芬太尼交易問題中的角色，習近平指定王小洪負責近期與華府的磋商，協助推動在瑞士舉行會談，處理雙方高關稅僵局。

川普政府向北京施壓，要求採取更嚴厲措施禁絕製造及輸出芬太尼的化學原料，協助解決美國毒品危機，但雙方缺乏信任。中國官員將合作打擊毒品的意願限縮在表達「善意」，並強調關稅導致中國降低協助解決問題的意願。

中國最近幾週因關稅面臨嚴重經濟壓力，北京試圖透過芬太尼議題恢復與華府互動，為敵意關稅找下台階，推動貿易協商。

川普因中國未積極處理芬太尼原料問題額外提高20%關稅。白宮近期向北京提出打擊芬太尼原料運送的建議，包括強烈警告涉及輸出的罪犯。知情人士指出，預料中國代表團在會談中將回應美方訴求。

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