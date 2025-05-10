印巴衝突怎麼解決？　專家點名「這些國家」該出手

▲印度7日對巴基斯坦9處「恐怖主義基礎設施」發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度與巴基斯坦爆發近20年來最嚴重衝突，外界擔憂演變成更大範圍的區域戰爭。多名專家指出，相較於先前幾次衝突，這次國際社會普遍保持沉默，2國比過去數十年更接近開戰，他們也點名幾個具有影響力的大國，應該更積極居中協調。

外界起初以為，在印度空襲巴基斯坦、巴基斯坦聲稱擊落印度戰機之後，雙方各自宣布「勝利」，局勢就會緩和下來，因為在2016年、2019年的衝突中，世界大國都會施壓雙方控制局勢。如今，隨著交戰雙方情緒高漲，民族主義言論達到高潮，若針鋒相對的情勢持續下去，恐怕演變成更加危險的前景。



倫敦國王學院（King’s College London）學者、來自巴基斯坦的西迪卡（Ayesha Siddiqa）直言，「國際社會保持沉默，這很危險。」儘管雙邊緊張關係已經持續數十年，「但是2國第一次發現他們處於衝突之中，卻沒有任何人在監督，或者強力要求他們停止。」

▲巴基斯坦第二大城拉哈爾一座清真寺遭到印度空襲炸毀。（圖／路透）



BBC首先點名美國，除非華府更積極介入，否則2國可能繼續互相指控。但儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）持續與印巴積極溝通，要求緩和局勢，副總統范斯（JD Vance）卻聲稱，印中的潛在戰爭「與我們無關」，「我們希望事態盡可能迅速緩和，但我們無法控制這些國家。」

不過，川普政府的優先要務，恐怕是更多關稅、中國與烏俄，因此需要國際社會的共同努力，才能降低這2個擁核國家的緊張關係。

與南亞利害關係重大的另一個國家則是中國。北京與伊斯蘭馬巴德（Islamabad）有著密切的經濟與軍事聯繫，中國對巴基斯坦投資逾500億美元促進貿易，作為中巴經濟走廊（China–Pakistan Economic Corridor）計畫的一部分。同時，中國與印度存在邊境問題，最近一次衝突2020年發生在喜馬拉雅山區，但雖然關係緊張，中國仍是印度的第2大貿易夥伴。

上海國際事務專家沈丁立（Shen Dingli）認為，如果美國沒興趣涉入印巴緊張關係，那麼聯合國安理會其他常任理事國應該涉入，「這也是他們的責任。」

▲巴基斯坦在拉哈爾附近、與印度接壤邊境的檢查哨站，攔查汽車（圖／達志影像／美聯社）

此外，卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家，也與兩國關係密切，可能加大調停力道。

沙國外交部長朱拜爾（Adel Al-Jubeir）已經分別在7日與9日，拜訪新德里及伊斯蘭馬巴德。多年來，沙國向巴基斯坦提供數十億美元貸款，協助度過經濟危機，更有260萬左右的巴基斯坦人在沙國生活與工作。因此，沙烏地阿拉伯對巴基斯坦的影響力很大。

BBC指出，擺脫目前危機的一個方法是，雙方都宣布勝利，滿足國內民眾。印度需要對巴哈甘（Pahalgam）恐怖攻擊究責，巴基斯坦則必須展現強大的軍事實力。但西迪卡認為，目前危機如何結束，取決於印度的既定目標是什麼，「印度的目標每一天都在變化。」