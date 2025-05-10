　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲第二波梅雨鋒面今天報到。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天受到第2波「梅雨季」影響，全台各地有雷雨，而且明顯轉涼，將影響到母親節。下週回暖炎熱如下，高溫上看35度。下一波梅雨鋒面預計在5／20報到。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，今、明(10、11日)兩天「梅雨季」第2波移動性鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生(圖)；氣溫逐日下降，北台明顯轉涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各地區氣溫為：北部19至25度、中部22至28度、南部22至30度、東部20至28度。

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

▲今明兩天有劇烈天氣發生機率。（圖／中央氣象署）

下週一(12日)鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升。下週二、三(13、14日)各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥(最高氣溫約升至35度)、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意(最低氣溫降至17度以下)，日夜溫差大，需注意穿著調整。

下週四至下下週一(15至19日)各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式模擬皆顯示，從下週一之後，連續一週皆無「梅雨鋒」侵擾台灣，第3波大約在5月20日。

▼下週(11)日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面籠罩，各地明顯降雨。（圖／洩天機教室）

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水原一平再度延後服刑　入監時間推遲至6月中
川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例
大谷翔平火力強卻打點低！本季11轟僅16分打點創百年罕見紀錄
S媽被指惡人先告狀！　對話截圖曝光「是你把汪小菲拉黑的」
台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光
統一獅前投手過世　享年30歲
母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝
快訊／高雄男酒駕撞3機車　1死4傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

今「太空垃圾掉入」極靠近台灣！台東巧合閃藍光　鄭明典直呼特別

母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝

台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

今「太空垃圾掉入」極靠近台灣！台東巧合閃藍光　鄭明典直呼特別

母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝

台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

印度宣布封鎖32座機場至15日　全面暫停民航機起降

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

水原一平再度延後服刑　入監時間推遲至6月中

Makiyo和經紀人親姊「胖姐」爆拆夥！　坦蕩談運匠事件…不願委屈

大谷翔平火力強卻打點低！本季11轟僅16分打點創百年罕見紀錄

川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

蕭煌奇升級「開遊覽車了」駕照曝光！　 人氣男團報名給他載

習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

生活熱門新聞

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

白沙屯轎班為何勇字衣　內行人曝原因

台東人深夜驚見神祕光球　6秒爆閃

下半年「多放3國定假」請假攻略來了！

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！店家回應

領低收補助「爽出國、買最新iPhone」　律師曝3招反制

母親節雨神同行　下週35℃熱如夏

史上新低！4月僅8684名新生兒

冷氣開1功能！能源署搖頭：耗電量高出2倍

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

年收145萬就是異常高薪！1圖揭台人收入狀況

更多熱門

相關新聞

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

今晚(9日)鋒面靠近，不排除有局部大雨，周末兩天鋒面由北往南移動並通過，各地有陣雨或雷雨機會，且有大雨或局部豪雨，並將出現一波大降溫，北部高溫降幅約10度，下周則將逐步回到高溫炎熱天氣。

明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」　

明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」　

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

3縣市高溫　雷雨打擾母親節

3縣市高溫　雷雨打擾母親節

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

蘇巧慧「我們不反對放假」轟藍白硬塞光復節

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面