母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝

▲第二波梅雨鋒面今天報到。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天受到第2波「梅雨季」影響，全台各地有雷雨，而且明顯轉涼，將影響到母親節。下週回暖炎熱如下，高溫上看35度。下一波梅雨鋒面預計在5／20報到。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，今、明(10、11日)兩天「梅雨季」第2波移動性鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生(圖)；氣溫逐日下降，北台明顯轉涼。

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各地區氣溫為：北部19至25度、中部22至28度、南部22至30度、東部20至28度。

▲今明兩天有劇烈天氣發生機率。（圖／中央氣象署）



下週一(12日)鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升。下週二、三(13、14日)各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥(最高氣溫約升至35度)、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意(最低氣溫降至17度以下)，日夜溫差大，需注意穿著調整。

下週四至下下週一(15至19日)各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式模擬皆顯示，從下週一之後，連續一週皆無「梅雨鋒」侵擾台灣，第3波大約在5月20日。

▼下週(11)日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面籠罩，各地明顯降雨。（圖／洩天機教室）