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明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」　

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周末兩天鋒面將從北往南橫掃，各地有降雨機會，局部地區有豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(9日)白天炎熱，局部高溫上看34度，新一道鋒面系統今晚抵達台灣海峽，午後東北部和山區出現降雨，明天和周日鋒面通過，全台各地都會出現降雨，周六局部地區還會出現豪雨，下周一降雨緩和，不過下周四後將再有一波鋒面直衝。

中央氣象署預報員官欣平表示，接下來到周末的天氣，要注意有一波顯著鋒面系統從華南地區逐漸移向台灣，今天是天氣變化比較大的一天，鋒面系統影響自今天晚上開始，鋒面影響期間，北部往南部各地都會有明顯降雨現象，要注意強陣風。

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今天白天高溫炎熱，華南華中地區有鋒面系統建立，並逐漸靠近台灣，預計今天晚間抵達台灣海峽。官欣平指出，明天周六、周日鋒面開始通過台灣本島，並出現強降雨，下周一鋒面落在南邊海域，台灣南部、東南部水氣仍偏多，周末是主要鋒面影響期間，下周一水汽在東部、東南部仍多，後期華南一帶又將有另一道鋒面系統出現，下周四之後慢慢移入台灣地區。

未來一周降雨趨勢上，官欣平說明，今天白天高溫炎熱，今天下午水氣增多，大氣不穩定，山區、東北部包括新北市和宜蘭北側山區有明顯降雨，部分地區會出現顯著午後雷陣雨，特別是中南部山區、北部山區，都要留意有劇烈降雨現象；今天晚間雨量增加，從西半部沿海逐漸往南移，今晚到明天降雨熱區從北移動到南邊、東南邊，今晚鋒面就會逐漸影響台灣地區，造成接下來兩天的顯著降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平進一步指出，周末這兩天台灣都在鋒面影響範圍，各地要注意有降雨，南台灣也會有，但會有時間上的差異，今晚降雨偏中部以北，南部降雨則是明天下半天到後天，隨鋒面逐漸通過台灣地區往南移動，降雨熱區也會往南移動；周六各地都可能有大雨，甚至局部地區會出現豪雨，山區特別明顯；周日鋒面往南，熱區移動到中南部、花東，特別是南部，北部仍有降雨但較周六緩和，今晚到周末要留意短延時強降雨。

下周一降雨緩和，降雨區落在台東、恆春半島、南台灣，中部以北到宜蘭相對比較乾，但水氣仍偏多，中部山區、花蓮局部地區有局部短暫陣雨或雷雨，但沒有持續性的雷雨；下周二降雨更緩和，各地恢復多雲到晴，溫度開始提高，午後部分山區有零星短暫降雨；下周三、下周四台東、南部有局部降雨，其他地區多雲到晴以午後降雨為主，但後續又會有一道新的鋒面生成。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，官欣平表示，今天白天高溫可到30到34度，明天和周日鋒面影響時，溫度有明顯降幅，高溫雖有24度以上，但相較今天白天溫度明顯下降，特別是北部、東北部；下周一到下周三溫度開始回升。

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