3縣市高溫！雷雨打擾母親節　下週「熱如炎夏」35℃

▲今天多雲時晴，白天炎熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天多雲時晴，白天炎熱，午後有局部陣雨或雷雨。明天起第二波梅雨鋒面南下，母親節可能會有雷雨發生。下週「熱如炎夏」35度。中央氣象署針對台南市、高雄市、台東縣發佈黃色高溫燈號。



氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(9)日各地多雲時晴，白天炎熱，水氣略增，不穩定度略提高，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。

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▲3縣市高溫特報。（圖／中央氣象署）

各地區氣溫為：北部19至35度、中部22至35度、南部22至37度、東部20至35度。

週六、下週日(10、11日)「梅雨季」第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生；氣溫逐日下降，北台明顯轉涼。

▲週末雷雨來襲。（圖／中央氣象署）

下週一(12日)鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴；下週二、三(13、14日)各地區持續晴朗無雲。三天白天炎熱(最高氣溫約35度以上)、紫外線強，要注意防曬、防中暑，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意(最低氣溫降至17度以下)，日夜溫差大，應注意穿著調整。



下週四至下下週日(15至18日)各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式皆顯示，從下週一(12日)開始，一整週「熱如炎夏」，皆無「梅雨鋒」侵擾台灣的模擬。

▼週六(10日)8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面南下，天氣轉變，有較大雨勢。（圖／翻攝洩天機教室）