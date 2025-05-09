　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3縣市高溫！雷雨打擾母親節　下週「熱如炎夏」35℃

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天多雲時晴，白天炎熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天多雲時晴，白天炎熱，午後有局部陣雨或雷雨。明天起第二波梅雨鋒面南下，母親節可能會有雷雨發生。下週「熱如炎夏」35度。中央氣象署針對台南市、高雄市、台東縣發佈黃色高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(9)日各地多雲時晴，白天炎熱，水氣略增，不穩定度略提高，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。

▲▼高溫特報。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3縣市高溫特報。（圖／中央氣象署）

各地區氣溫為：北部19至35度、中部22至35度、南部22至37度、東部20至35度。

週六、下週日(10、11日)「梅雨季」第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生；氣溫逐日下降，北台明顯轉涼。

▲▼高溫特報。（圖／中央氣象署）

▲週末雷雨來襲。（圖／中央氣象署）

下週一(12日)鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴；下週二、三(13、14日)各地區持續晴朗無雲。三天白天炎熱(最高氣溫約35度以上)、紫外線強，要注意防曬、防中暑，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意(最低氣溫降至17度以下)，日夜溫差大，應注意穿著調整。

下週四至下下週日(15至18日)各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式皆顯示，從下週一(12日)開始，一整週「熱如炎夏」，皆無「梅雨鋒」侵擾台灣的模擬。

▼週六(10日)8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面南下，天氣轉變，有較大雨勢。（圖／翻攝洩天機教室）

▲▼週六(10日)8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面南下，天氣轉變，有較大雨勢。（圖／翻攝洩天機教室）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3縣市高溫！雷雨打擾母親節　下週「熱如炎夏」35℃
川普公布「美英達貿易協議」激勵美股收高254點　台積電ADR
快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首
新教宗「良十四世」首場講話　籲世人搭起橋樑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3縣市高溫！雷雨打擾母親節　下週「熱如炎夏」35℃

呂秋遠爆私生子人設崩塌　法學院長：這真的不是私事

媽祖的溫柔！白沙屯進香足跡「畫出大愛心」　信眾：真的很愛台灣

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

清大教師出作業做「大罷免」影片　教育部接獲學生陳情回應

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光　在地人不捨

陪伴13年！UNIQLO西門店「驚傳關閉」　官方證實最後營業日

清大師出大罷免作業！侯漢廷批教育部「裝死」：反觀北一女師被調查

機場領行李時切勿越過「黃色警戒線」　地勤揭最壞情況

更強一波「紅爆雷雨」周末開炸　全台雨不停！連3天濕

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

懷中女兒4歲了仍不會說話...白沙屯媽祖暖舉惹哭眾人

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

3縣市高溫！雷雨打擾母親節　下週「熱如炎夏」35℃

呂秋遠爆私生子人設崩塌　法學院長：這真的不是私事

媽祖的溫柔！白沙屯進香足跡「畫出大愛心」　信眾：真的很愛台灣

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

清大教師出作業做「大罷免」影片　教育部接獲學生陳情回應

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光　在地人不捨

陪伴13年！UNIQLO西門店「驚傳關閉」　官方證實最後營業日

清大師出大罷免作業！侯漢廷批教育部「裝死」：反觀北一女師被調查

機場領行李時切勿越過「黃色警戒線」　地勤揭最壞情況

更強一波「紅爆雷雨」周末開炸　全台雨不停！連3天濕

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

台大女碩士生不倫已婚教授！　「射後滑手機」激怒她控騙砲無套

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

出門前用4件事「喚醒身體」　上班更有精神

朱立倫遇2難關變「凶悍倫」？　黃暐瀚曝原因：簡直賺爛

426凱道「竹市養生館」老闆娘　涉暴力討債收押

襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭

百萬網紅視訊女網友聊色！「淫穢動作」全被錄　對方竟是男生

香港名媛蔡天鳳碎屍案新進展！　2人涉助前夫潛逃

哈利伯頓締造0.076%逆轉神績　「3勝1640敗」溜馬1周包辦2勝

【泰格與雪兒】當姐妹陷入曖昧

生活熱門新聞

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

UNIQLO西門店驚傳關閉　最後營業日曝

媽祖畫出「台灣愛心」！進香足跡感動萬人

年收145萬就是異常高薪！1圖揭台人收入狀況

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

清大師出作業做大罷免　學生向教育部陳情

中央社拚影音轉型　范琪斐：不知道為何要看

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

即／21:14高雄市六龜區規模3.9地震　最大震度2級

威力彩衝4.9億！「3星座」偏財運超旺

呂秋遠爆私生子　法學院長：不是私事

更多熱門

相關新聞

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

鋒面接力！中央氣象署表示，今天（8日）鋒面遠離，各地多雲到晴，但位於華中的另一道鋒面系統正在建立中，結構較完整，預計明（9日）晚起逐漸影響台灣天氣，降雨機率提升，中部以北雨勢明顯，轉有陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，尤其周末隨著鋒面通過，西半部、東北部雨勢明顯，山區更可能出現短延時豪雨。

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

3縣市高溫！　明起「雨下3天」母親節有雷擊

3縣市高溫！　明起「雨下3天」母親節有雷擊

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

快訊／14縣市大雨特報　今全台變天

快訊／14縣市大雨特報　今全台變天

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

美英協議汽車稅降至10%、英買100億波音

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

即／白煙升起！梵蒂岡選出新任教宗

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

即／比特幣破10萬美元　川普：趕快去買股

UNIQLO西門店驚傳關閉　最後營業日曝

美國務院下架「台美關係頁面」　發言人曝真相

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

即／他騎YouBike鬼切　騎士頭撞地身亡

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

更多

最夯影音

更多

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面