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女生都懂！一開廁所門「最怕看到紅酒咖哩」　網嘆：習慣超差

▲▼廁所,男廁,女廁。（圖／記者曾筠淇攝）

▲上廁所時，最怕看到馬桶裡面有「驚嚇」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多女生來說，要開廁所門也要做好心理準備！近日有網友發文表示，她每天上班，只要一進廁所，就會看到「驚喜」，讓她實在不解，大家真的有這麼急嗎？不會清理好再離開嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「每天上班總是看到廁所有驚喜」為標題發文，提到明明大家都是女生，但總有一些人的習慣很差，導致她每天都可以在廁所看到「殘留物」。

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原PO不解，上班真的有這麼急嗎？為什麼如廁後不看一下、清理一下呢？她每天只要受不了，就會幫忙清潔，但看到當下，心情還是很差。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也超怕每次開門都有驚喜，心情會很差」、「上公司廁所真的是驚喜包，永遠都不知道上一個人會給什麼禮物」、「衛生棉整片攤在垃圾桶的也超噁」、「最怕馬桶蓋蓋起來，怕有排洩物沒沖」、「很多女生習慣都比你想像的還差」、「真的！女生真的很多衛生習慣超差的」、「常常一大早看到紅酒咖哩，大吃一驚」

也有網友表示，「男生（廁所）也蠻髒的，其實我覺得兩邊都差不多，小便斗永遠都會有人尿在地上，但女生那邊就是屎尿外多一個經血」。

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