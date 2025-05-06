高雄男把防狼噴霧誤當消毒酒精　速食店廁所狂噴害慘客人

▲噴霧示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名凌姓男子外出總習慣帶著防狼噴霧和消毒酒精，去年8月間，他到某速食店上廁所，想拿酒精消毒一下，不料卻誤拿了防狼噴霧，噴在廁所的坐墊周圍，凌男闖禍後沒有善後，也沒通知店內人員，導致後面兩名客人上廁所後，造成吸入藥劑嗆傷和接觸性皮膚炎，事後兩人氣得提告，檢察官偵辦後，依過失傷害罪嫌將凌男起訴。

檢方指出，凌男是在去年8月10日下午4時許，到某速食餐廳上廁所，他原本想拿出酒精將馬桶坐墊消毒一下，不料卻誤拿了包包裡的防狼噴霧，他對著坐墊狂噴一通後，才驚覺拿錯了，但闖禍的他卻裝沒事，隨即離開廁所。

後來有孫姓和農姓兩名客人也進入該廁所，結果一人吸入嗆辣的氣體導致呼吸窘迫、急性支氣管炎、嘔吐等症狀，另一個則坐了坐墊後產生接觸性皮膚炎，兩人趕緊報警。

警方根據監視器畫面，循線找到凌男，也在他身上搜出消毒酒精和6罐防狼噴霧，受害的兩人堅持提告，警方在訊後依過失傷害及投放毒品罪將凌男移送。

檢方偵辦時，凌男堅持自己是拿錯了，由於他身上的確有搜出消毒酒精，無法證明他是故意的，且防狼噴藥主要由辣椒素、芥末等原料製成，不符合毒物的要件，因此檢察官偵結，依過失傷害罪起訴，投放毒品罪部分不起訴。