台中人手刀搶！綠美圖12／13亮相　限量送8萬張「貓貓蟲咖波」

▲台中咖波借書證今天開辦，限量8萬張，預估3個月內就會辦理完畢。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中綠美圖確定將在12月13日開館，台中市文化局今（9）日發布與超人氣角色「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證，限量8萬張，作為送給市民的第一份閱讀禮物，到市圖總館或各分館辦限量咖波借閱證，文化局長陳佳君也預估，8萬張在3個月內就會辦完畢，想要擁有咖波借閱證的書友，動作要快！

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▲台中市文化局今天舉辦記者會介紹咖波借書證，現場受邀的小朋友們瘋狂不已，個個大喊「好萌喔！」。（圖／記者游瓊華翻攝）



文化局長陳佳君表示，台中市立圖書館新總館將於12月13日開館，特別與台中在地漫畫家、咖波IP創作者「亞拉」老師攜手推出限量咖波聯名借閱證，共有8萬張，民眾可到台中市46間圖書館辦理，使用萌萌借閱證借書，還可累積閱讀存摺點數與知識財富。

文化局指出，此次限量借閱證提供「個人證」與「家庭證」兩種申辦選項，民眾可先至台中市圖官網填寫辦證資料，再至市立圖書館總館或任一分館服務台申辦，即可領取這張超萌的借閱證，並暢讀全市720萬冊館藏。已有借閱證的人也可以更換限量卡，但需要工本費50元。

此外，「咖波帶你遊中市圖」圖文書展亦同步於四張犁總館及9間分館展出，展期至6月30日，圖文書展運用AR技術，讓民眾只需透過手機，就能與動態咖波一起互動閱讀。