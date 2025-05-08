台中爵士酒吧推「快閃午午餐」　勤美洲際「IL LIMONE沐檸」開幕

▲位於台中七期的爵士酒吧「RICO PADRE」隱身在七期、馬龍潭路重劃區旁，是不少政商名流愛店。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

位於台中七期的爵士酒吧「RICO PADRE」隱身在七期、馬龍潭路重劃區旁，是不少政商名流愛店。配合現代人周末悠閒、晚起的步調，5月起推出周末「快閃午午餐」活動，以地中海北歐法式料理為主，但僅限周六、日，建議提早預約；另外，台中最奢華酒店勤美洲際酒店一樓的義式餐廳「沐檸 IL LIMONE」正式開幕，在充滿綠意的餐廳中推出「主菜訂製×無限共享」的半自助餐飲，還提供桌邊服務，搶攻高端餐飲消費市場。

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▲5月份起「RICO PADRE」推出周末「快閃午午餐」活動，每周六、日下午1點到5點提供地中海北歐餐點。（圖／記者游瓊華攝）



「RICO PADRE」為西班牙文，中譯為「老子有錢」，台中知名低調奢華酒吧，分室內、戶外區，戶外區被群樹包圍，還有座滑水道，消費者不僅可以在游池畔旁小酌、用餐，還可以坐上獨木舟。

5月份起「RICO PADRE」推出周末「快閃午午餐」活動，每周六、日下午1點到5點提供地中海北歐餐點，包括地中海奶奶鐵鍋料理、普羅旺斯千層起酥、法國鹹派，再搭配新鮮果汁以及水果優格套餐，另外還有酒食、小點，要搶「慵懶用餐」市場。

▲勤美洲際酒店義式餐廳「沐檸 IL LIMONE」採半自助Buffet，主餐搭配吃到飽餐區。（圖／記者游瓊華攝）



勤美洲際酒店義式餐廳「沐檸 IL LIMONE」採半自助Buffet，主餐搭配吃到飽餐區，午間推薦菜色如「柚香宜蘭櫻桃鴨」，融合宜蘭在地與清新果香；晚間主菜如「龍蝦義大利麵」則嚴選澎湖近海活龍蝦，自醬汁熬煮至擺盤細節，皆展現主廚對風味層次的堅持。

餐檯區開放自由取用，由主廚特製的冷前菜、鮮脆沙拉與每日現烤麵包組成，延續義式共享精神。甜點部分則由酒店獲獎甜點團隊每日手工製作，打造猶如高級甜點專門店般的細膩選擇。

▲「沐檸 IL LIMONE」周圍滿是綠映，讓人忘卻自己身在都市叢林。（圖／記者游瓊華攝）



「沐檸 IL LIMONE」還有桌邊服務提拉米蘇，搭配特製義大利咖啡酒，由服務人員現挖上桌，讓賓客可依喜好自選份量，享受互動與體驗兼具的甜點儀式感。另由金牌侍酒師策劃餐酒搭配，特選各式義大利美酒與菜色完美呼應，讓整體用餐體驗更加完整。

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