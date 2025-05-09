獨／台中飯店生態做太好！房客深夜回房休息　赫見「萌獸」出沒

▲萌獸白鼻心出沒台中人氣酒店，業者趕緊通報台中市動保處協助處理，也幫房客升等住房。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

向來以生態、親子、童話造景為主題，深受不少家庭客喜愛的台中芭蕾城堡酒店，昨（8）日發現酒店內竟有「萌獸」白鼻心出沒。酒店人員透露，住在城市創意房的一對客人晚間10點多返回客房休息時，在客房陽台看見「疑似浣熊」的動物，事後查證是白鼻心，酒店除安撫客人外，也通知台中市動保處前往處理，「動保處人員還對我們說酒店太綠意盎然，才會吸引野生動物現身，算是另類稱讚我們生態做太好了！」

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▲發現白鼻心的房客住在26坪大的城堡創意房，事後酒店將房客住宿房型再升等。（圖／台中芭蕾城堡酒店提供，下同）



台中芭蕾城堡酒店營運長胡智鈞指出，發現白鼻心的客人是一對夫妻，住在26坪大的城堡創意房，算是酒店的老客人；昨天晚上10點左右進房時看到白鼻心在陽台東張西望，由於當時光線不佳，且白鼻心一身灰黑，客人第一時間誤以為是浣熊，趕緊通報酒店人員，事後查證應是白鼻心非浣熊，但酒店無法處理野生動物，因此先幫客人升等房型之外，也通知台中市動保處協助處理白鼻心。

▲酒店每年都花費百萬元在綠色植栽上。（圖／台中芭蕾城堡酒店提供）



胡智鈞也提到，今天中午動保處到場捕捉到白鼻心後帶走，根據動保處說法，這隻在城市中迷路的白鼻心是野生白鼻心，是6、7公斤的公白鼻心，應該是近日繁殖期所以外出覓偶，結果誤闖酒店。

胡智鈞補充，酒店每年都花費百萬元在綠色植栽上，酒店位於鄰近自然綠地的區域，這次「意外訪客」也算是對飯店綠色旅遊理念的「野生肯定」。但更重要的是，有完善流程處理這類突發狀況，讓動物與人都能安全、和平地分開。