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端午3天連假「0~5時國道免收費」　7大疏運措施一次看

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲端午3天連假每天0到5時國道免收費。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午將有3天連假，其中首日南下交通量為平常1.4倍，高公局今也宣布祭出7大疏運措施，包括5月30日至6月1日每日0至5時國道全線暫停收費、5月31日及6月1日每日13至18時國5北上高乘載管制。

今(114)年端午節連假自5月30日至6月1日有3天假期，端午節為連假第2日。高速公路局預估假期交通量為110~121百萬車公里，其中連假首日南向交通量可達66百萬車公里，為平日的1.4倍。

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高公局研判，端午假期首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。首日主要為返鄉及旅遊旅次，第2日主要為旅遊及收假旅次，第3日則主要為收假旅次。高公局表示，端午節連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段之交通需求遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議多搭乘公共運輸，如要開車出門，可先查詢管制措施與即時路況，調整行車時間與路線避開壅塞。

高公局也祭出7大疏運措施，其中收費措施部分，5月30日至6月1日採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，5月30日至6月1日每日0至5時國道全線暫停收費。

高乘載管制方面，5月31日及6月1日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

▲▼端午節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）

▲端午節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）

匝道封閉措施，則包括5月30日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。另5月31日5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。5月31日及6月1日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

開放路肩部分，除現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。匝道儀控措施，則將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

此外，替代道路方面，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

端午連假國道也將暫停施工，5月29日12時至6月1日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業，緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。

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