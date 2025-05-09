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31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛赴殯儀館　衝遺體旁喊：鬼遮眼

記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南國道1號南下335.4公里處仁德段7日深夜5車連環追撞，其中2輛是大貨車、2輛貨櫃車，唯一一輛小轎車半毀，夾在5車中第3輛，31歲呂姓女駕駛當場死亡。事後，肇事的姜姓貨櫃車駕駛前往殯儀館向死者家屬致歉，聲稱當時「被鬼遮眼，一時煞車不及，直到撞上才醒來」。他甚至一度衝向遺體，試圖在死者耳邊解釋車禍經過，這一舉動引發家屬激烈反應，當場悲憤阻止。

▲▼國道1號仁德段(7）日深夜發生1死5傷車禍， 肇事者姜姓男子(藍衣)昨(8)日前往殯儀館向家屬致歉 。（圖／記者林東良翻攝）

▲國道1號仁德段(7）日深夜發生1死5傷車禍， 肇事者姜姓男子(藍衣)昨(8)日前往殯儀館向家屬致歉 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼國道1號仁德段(7）日深夜發生1死5傷車禍， 肇事者姜姓男子(藍衣)昨(8)日前往殯儀館向家屬致歉 。（圖／記者林東良翻攝）

初步調查，63歲的姜姓貨櫃車司機於7日晚間11時許行經該路段時，疑因未注意前方因道路施工封閉而回堵的車流，直接撞上前方4輛車。這4輛車中，除了呂姓女子駕駛的小轎車外，其餘3輛皆為大型車輛。呂女的車當場被夾在大車之間，情況危急。警消獲報後迅速將她脫困送醫，但因傷勢過重，搶救仍宣告不治。整起事故造成1死5傷慘劇。

昨(8)日下午家屬前往殯儀館認屍，家屬悲痛欲絕，場面十分哀悽。而肇事的姜姓駕駛也前往向家屬致歉，但姜男當下的作為與解釋讓家屬完全不能接受。

原來姜男一見到死者遺體便靠近想親自對其解釋過失原因，家屬以為他要去觸碰遺體而悲憤阻止。姜男並對家屬表示：「鬼遮眼啦！一時煞車不及，撞到才醒過來，我撞到是前面的大貨車不知道小轎車在前面，這是間接發生的事，鬼遮眼啦」。如此荒唐的言論再度惹怒家屬，不可置信的痛斥姜男：「你說什麼話？你說什麼話？」

據了解，呂女與友人當日晚間駕駛同一輛車南下，計畫前往高雄，不料卻發生憾事，目前友人還在醫院治療中。國道警方已報請檢察機關進行相驗，以釐清確切死因。

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／民眾提供）

▲▼國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／民眾提供）

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