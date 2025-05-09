京城銀三方簽署員工安置計畫　台南勞工局見證保障勞工選擇權

▲京城銀行工會與永豐金控、京城銀行簽署「員工安置計畫」，台南市勞工局長王鑫基（右一）親臨見證，肯定協商成果維護勞權。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對京城銀行與永豐金控合併案，為保障員工權益，京城商業銀行企業工會、永豐金融控股公司及京城銀行公司三方近日正式簽署「員工安置計畫」，台南市勞工局長王鑫基親自出席見證，展現地方政府積極協助勞資溝通、維護勞動保障的立場。

此次簽約儀式，勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局局長王秋冬、永豐金控董事長陳思寬、京城銀行總經理姜宏亮與工會理事長葉寒柏等皆親臨現場，象徵三方就併購後員工處境取得具體共識。

台南市勞工局指出，自京城銀行員工啟動工會籌組以來，即提供《工會法》及實務操作上的輔導協助，使工會組織順利完成。針對員工關心的舊制年資保障問題，亦提供「優惠退休」與「結清舊制年資」等彈性方案，減輕勞工對併購變動的疑慮。

此外，在三方協商過程中，勞工局持續協助工會擬定具彈性且具保障性的安置方案，包括「留任獎勵」與「優離退機制」兩大主軸。依協議內容，留任員工若於合併基準日後繼續服務滿3年，可分階段領取共計相當於6個月固定薪資的獎勵；而選擇離職者，則可依每半年1次、共6次的優離退方案彈性申請，尊重員工職涯選擇。

該員工安置計畫經工會多次協商並召開臨時會員大會決議通過，於114年4月23日表決結果顯示，總會員數844人中，有738人贊成、僅20人反對，展現工會集體協商的高度共識與凝聚力。

台南市勞工局強調，本次三方協議實為企業轉型下的良性典範，也呼籲更多企業在組織變革過程中，應主動納入工會意見、落實勞資對話，打造勞資雙贏的未來。