「黃仁勳幫我生了小孩」！輝達超讚福利讓她圓夢當媽

記者 劉邠如/台北報導

「不是有了孩子才決定當單親，而是還沒有孩子就決定了要單親。」臉書《志願單親故事集》版主Cindy，直白定義所謂「志願單親」——在沒有伴侶的狀況下，主動選擇透過人工生殖或收養方式成為父母的人。

從起心動念到實際行動，這條看似另類的路，Cindy花了將近一到兩年時間深思熟慮。她加入「志願單親媽媽」社群，與其他成員一樣，不免自我質疑——未來該如何告訴孩子身世？會不會被霸凌？一份薪水能否養得起孩子？萬一媽媽倒下了，誰來照顧？「但這些問題，我後來全部找到答案了。」她坦言。

帶著這些經歷，她決定出版一本書《志願單親：不需誰來完整我，矽谷科技人的單身生養實踐》。她說：「知識就是力量，會讓你沒那麼害怕。」她希望幫助和自己一樣曾經迷惘的人，少走冤枉路，勇敢邁出人生選擇的一步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cindy也分享，美國企業對員工生育的實質支持程度，令人驚訝。她任職NVIDIA與Google期間，不論是凍卵或試管嬰兒（IVF）療程，所有費用全由公司保險負擔，甚至連代理孕母都有專款補助。「我凍卵、做IVF(試管嬰兒)一毛錢都沒出，全都是公司出。」

她還提到，有位男同事透過Google補助完成代孕，成了「志願單親爸爸」，他的部門主管，甚至親自陪他到外州，一起接回新生兒。

然而，外界對志願單親仍有不少質疑，認為這樣的選擇「太自私」。Cindy反駁：「我們給孩子的是更高品質的愛、更多的準備，這樣的孩子是被捧在手掌心長大的。」她並引用研究指出，志願單親孩子的各項發展與一般家庭無異，「因為高品質的愛才是決定孩子發展最重要的因素。」

▲Cindy透過凍卵、人工生殖、代理孕母，生下兩個可愛的寶貝。（ Cindy授權提供）

對於如何告知孩子身世，Cindy選擇從小開誠布公，透過繪本向女兒解釋：「媽咪有卵子，但沒有精子，所以去找醫生幫忙。醫生說，只要有捐精的好人，把用不到的精子送給媽咪，就可以生出寶貝。」她說，女兒從一歲半就能用奶音說出這個故事，早早明白自己的與眾不同。

不過，儘管準備周全，但育兒過程，並非全然輕鬆。Cindy坦言，當然也有過身心俱疲、突然懊悔自己不像一般人有「神隊友」幫忙的時候，只是多數時間，又看著身邊有伴侶的朋友，抱怨「豬隊友」的經驗更多時，她又覺得慶幸許多：「我的孩子帶給我95%以上的快樂，負面情緒只佔5%，而且還越來越少。」她感性地說：「這是老天給我的禮物，我沒有什麼好後悔的。」

不少人好奇，這樣的身分是否影響感情生活？Cindy笑說完全不擔心，「有了小孩後，我遇到的對象反而更優質，因為孩子自動幫我過濾掉很多渣。」她補充，在美國，許多男性不介意伴侶已有小孩，反而讓她的交友圈更廣。

目前她的大寶4歲、二寶1歲，育兒挑戰與一般家庭並無二致，最大難題反而來自長輩觀念落差，但她還是能往好處想，她笑說自己跟已婚的朋友相比：「我只有人家『一半』的長輩，已經不錯了。」孩子偶爾會因童謠中的「阿爸」角色而疑惑，她則透過繪本讓孩子明白，每個家庭都有不同樣貌，「只要有愛，每個家庭都值得被接納。」

談到為何決定出版這本書，Cindy說：「如果十年前有人告訴我有這條路，我可以少焦慮十年。」她希望透過自身經歷，讓更多人了解單身生育這個選項，也為未來修法鋪路。「有人做壞事都不躲，我們只是想要有個孩子，為什麼要偷偷摸摸？」她認為，這樣的決定不該被貼上污名標籤。

儘管曾擔心過隱私與輿論壓力，但她最終選擇公開，「台灣很難再找到像我這樣的案例，在合法國度用合法身分做台灣還不開放的事，我見得了光。」她補充，自己英文能力佳，能查證國際資訊，「有種捨我其誰的感覺。」

若台灣民眾也想踏上這條路，Cindy建議可先在台灣冷凍卵子，再送往國外診所繼續後續療程；若時間與金錢許可，也能直接赴美進行全套流程，「美國診所不會管你是不是當地人，只要付得起錢，他們都很歡迎。」

Cindy的分享，為許多仍在探索非傳統家庭選擇的單身男女，打開了一扇新視野的大門。「這本書，是過去的我會很感激的書。」她說。

▲ Cindy把自己一路走來的心路歷程和蒐集到的各種訊息，寫在書中分享，她說 「這本書，是過去的我會很感激的書。」(寶瓶文化授權提供)