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美中誰先打電話？　美財長受訪「當場結巴」好尷尬

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲貝森特周末將赴瑞士日內瓦，與中國展開經貿會談。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中貿易戰僵持多時，雙邊經貿會談10日終於將在瑞士登場，但究竟「誰先遞出橄欖枝」，雙方依舊各執一詞。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在節目上被問及此事，竟當場結巴，最後含糊帶過。

貝森特6日現身《福斯新聞》，獨家披露美中經貿會談細節。主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）提問，「今天稍早，你說我們還沒跟中國談判。現在你卻只剩2天就要上飛機了。我知道你日以繼夜地工作，但是什麼改變了？這件事情的催化劑是什麼？」

貝森特表示，他本來就要去瑞士，與瑞士政府談判，結果中國代表團剛好也會前往瑞士，「所以，我們將在周六與周日會面。」正如他先前所說，美國對中國課徵的145%關稅，已經等同於「禁運」，並非長久之計，「我們不想要脫鉤，我們想要的是公平貿易。」

▼1分25秒左右，貝森特被問及「誰先打電話」的問題。

英格拉漢姆又追問，「但是誰打了第一通電話？就像在約會一樣，今天是誰先打電話的？」貝森特卻突然開始結巴，「那個……有……有很多通電話……他們有…沒有所謂的第一通電話，而是隨著時間推移，有過很多次接觸。」

貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），將在瑞士會晤中國副總理何立峰，商討貿易與經濟議題。外界紛紛期盼，全球前2大經濟體之間的貿易戰，可望出現一線曙光。 

《華爾街日報》報導，川普上任不久，就以芬太尼（Fentanyl）危機為由，對中國加徵20%關稅。北京當時駁斥，這是華府發動貿易攻擊的藉口，但這個立場被證明是習近平領導層的「誤判」，因為在那之後，兩國陷入針鋒相對的貿易戰。根據知情人士透露，中國現在已針對芬太尼議題，向美方釋出善意，也替10日的瑞士貿易談判，創造契機。

WSJ：中國誤判慘收超高關稅　回頭打出「芬太尼牌」向美示好

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