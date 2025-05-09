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川普傳大砍對中關稅「145%→50%」　最快下周生效

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普傳出將降低對中關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府傳出正考慮在下周調降中國進口商品對等關稅，從原本的145%大幅降低一半以上，藉此為即將展開的貿易談判鋪路。

《紐約郵報》引述消息指出，美中高層官員將在瑞士展開貿易談判之際，川普政府官員正討論一項提議，將對中145%關稅大砍至50%到54%，最快於下周生效，且計畫同步將鄰近的南亞國家關稅降至25%。知情人士表示，「談判進行期間，他們會將關稅降至50%。」

川普8日在白宮橢圓形辦公室宣布與英國達成貿易協議時曾公開表示，中國關稅「只會下降」，引發各界關注。他當時向媒體說道，「目前是145%，所以我們知道它會下降。我認為我們會有非常好的關係。」財政部長貝森特（Scott Bessent）本周也曾稱，現行的三位數稅率「不可持續」。

消息指出，稅率下調至50%到54%與川普4月21日和三大零售業執行長會面時的討論內容一致。當時沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）及家得寶（Home Depot）CEO均稱會談「具建設性」，但未透露具體細節。

玩具製造商Basic Fun執行長福爾曼（Jay Foreman）也透露，市場傳聞指出稅率可能降至54%，「我們得到的訊號是水壩會在本周末或下周潰堤，屆時會有所調整」，因此許多零售商已請供應商根據10%至54%稅率提供報價。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則回應，一切關稅決定將由總統親自宣布，其餘純屬猜測。

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