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公主的水果！金正恩「進口數十噸榴槤」甜寵愛女　北韓飢民餓到哭

▲▼金主愛牽著父親金正恩的手，在耳邊說悄悄話。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩為了滿足女兒金主愛的味蕾，特別進口數十噸榴槤。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）因為研發核武、試射導彈，長年以來遭到國際嚴重的制裁，許多貴重的舶來品無法透過正常管道進口。然而，北韓最高領導人金正恩卻為了滿足寶貝愛女的味蕾，不惜從中國進口數十噸榴槤，據說是因為女兒喜歡榴槤獨特的果香，因此榴槤在北韓又被稱做「公主的水果」。

根據《Daily NK》，北韓境內較常出現的水果包括蘋果、橘子、桃子、葡萄、梨子、柿子等「六大水果」，其中又以蘋果為最。南韓的統計廳指出，北韓蘋果光是2022年的產量就高達80萬1533噸，多數的蘋果來自黃海北道水果郡，果園面積占該郡7成。

只不過，北韓一般平民不僅人生恐怕難以嚐到幾口，甚至恐怕連親眼見到都難！光是平壤市民的配給額度，一年恐怕只能分配到1、2顆水果。當然，擁有北韓高貴的「白頭山血統」的金氏家族，還是能夠享盡山珍海味，特別是近幾年經常跟著金正恩出席各種軍事和政治活動的金正恩女兒，金主愛。

▲榴槤。（圖／CFP）

▲在北韓，只有菁英階層才能接觸像榴槤等高級熱帶水果。（圖／VCG）

南韓的研究機構「SAND研究所」指出，北韓光是今年3月就從中國遼寧省丹東市進口數十噸榴槤，據說是為了滿足金主愛的味蕾，因為榴槤有著強烈且獨特的香氣，果肉又甜又軟。儘管身為熱帶水果、又被稱為「水果之王」的榴槤對於北韓來說異常珍貴。

多名往返北韓經商的貿易關係人士曾於4月30日透露，「今年3月初，數輛載滿榴槤的貨車從中國丹東進入北韓，而這些被送往貨物列車的榴槤，更是最為高級的品種。」

因此，往返北韓經商的貿易關係人士，又將榴槤稱呼為「公主的水果」，且幾乎是口耳相傳，就像外界知道金正恩喜歡品嚐起司。

▲▼ 金正恩帶著女兒金主愛參觀平壤新竣工的溫室綜合農場。（圖／路透）

▲金正恩帶著女兒金主愛參觀平壤新竣工的溫室綜合農場。（圖／路透）

脫北者金朱元（音譯）向美媒《自由亞洲電台》爆料，其實金正恩的父親金正日也非常喜歡吃榴槤，可見金主愛對於榴槤的偏愛是遺傳自她的祖父。據悉，脫北者金朱元曾在萬青山研究院工作，該研究院設立的目的是為了讓金日成、金正日延年益壽。

自從1994年金日成病逝後，金正日透過各國駐平壤外交官和貿易商等關係人士，品嚐來自全球的山珍海味，此時他才得知榴槤的美味，當時北韓正值被稱為「苦難的行軍」的全國大饑荒，有數十萬人餓死街頭。

然而，金正日因為不顧醫師勸告，持續食用榴槤等高卡路里食物，因此罹患糖尿病、心臟病，最後死於心肌梗塞。

關係人士透露，「包括榴槤、鳳梨、木瓜、芒果等熱帶水果，是專門擺在平壤的高級百貨公司，供朝鮮勞動黨黨中央的幹部消費。一般的北韓民眾，恐怕就連這些水果的名字都不知道。」

至於丹東的貿易關係人士更爆料，「北韓貿易公司大量進口的熱帶水果，一般都是在大節日時送給黨高層的賄賂或禮品。」

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