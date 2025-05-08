烏克蘭央行首鬆口！　考慮「擺脫美元」改歐元為參考貨幣

▲烏克蘭央行考慮逐步減少對美元的依賴。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭央行近期罕見釋出信號，可能考慮讓本國貨幣荷林夫納（hryvnia）與歐元更緊密掛鉤，逐步減少對美元的依賴。這不僅與全球貿易版圖的變化有關，也反映出烏克蘭與歐洲的聯繫日益加深。

根據《路透社》報導，烏克蘭中央銀行總裁皮什尼（Andriy Pyshnyi）表示，隨著烏克蘭有望加入歐盟，以及歐盟在協助提升烏克蘭防衛能力上的角色越來越關鍵，加上全球市場波動及貿易體系可能走向分裂，央行正重新評估是否該讓歐元取代美元，成為格里夫納的主要參考貨幣。

皮什尼指出，「這項工作很複雜，需要高品質、全方位的準備。」這也是烏國官員首次明確表態可能調整貨幣參考體系。

目前美元主導國際貿易，占據全球大部分外匯儲備，包括沙烏地阿拉伯、香港等主要經濟體，都將自家貨幣與美元掛鉤。

然而，自從美國總統川普（Donald Trump）掀起了一場貿易戰，推行可能是百年來最高的關稅後，因投資者開始減少持有美國資產，美元指數（DXY）對許多主要貨幣貶值超過9%，部分觀察家開始質疑美元作為全球儲備貨幣的未來地位。

也有專家警告，不應單純將美元強勢與其儲備貨幣地位畫上等號，但歷史上，美元持有量確實與安全聯盟、軍事聯繫等與華盛頓的關係密切相關。

皮什尼提到，用美元進行的交易仍然主導外匯市場的各個領域，但歐元計價的交易占比正在大多數領域增加，但目前上升幅度尚屬溫和。

烏克蘭在1996年推出格里夫納，幾十年來一直以美元作為參考貨幣。俄羅斯於2022年2月入侵後，中央銀行實施資本管制，並將格里夫納以約29比1的官方匯率與美元掛鉤。

不過，後來因財政失衡累積，烏克蘭被迫貶值，到了2023年10月，中央銀行從固定匯率制轉為以美元作為參考的管理匯率制，用以作為外匯干預及平抑匯率波動的基準。

皮什尼表示，若烏克蘭與歐洲的聯繫更加緊密、經濟正常化帶動投資和消費活動復甦，未來兩年內的經濟成長率可望略微回升至3.7%至3.9%，「如果戰爭快速結束，對烏克蘭來說，肯定是一個帶來良好經濟結果的正面情境，特別是如果這當中包含安全保障的話。」

皮什尼坦言，結束戰爭帶來的經濟效益，可能需要一段時間才能完全顯現。目前烏克蘭仰賴外部融資來支撐戰爭支出。