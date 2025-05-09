呂秋遠爆私生子人設崩塌　法學院長：這真的不是私事

記者黃翊婷／綜合報導

知名律師呂秋遠陷入私生子風波，暖男人設崩壞，引發社會各界議論；呂秋遠曾在22日發聲強調自己沒有做錯事，並呼籲大家不要關注他的隱私。國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，這真的不是私事，「實習律師遇到性騷擾無法反抗，這樣的制度要如何培養捍衛正義的法律人？」

▲呂秋遠陷入私生子風波。（圖／ETtoday資料照）

呂秋遠近期因私生子風波成為輿論焦點，小孩生母曾是他手下的學習律師（實習律師），生母甚至爆料呂逼墮胎，還說出「這是受精卵」等話，引發外界議論。呂秋遠22日曾發聲強調自己沒有做錯事，希望大家不要關注他的隱私，之後便沒有再對外公開回應此事。

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對此，國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄8日在臉書發文表示，他與呂秋遠素不相識，也沒有恩怨，「但必須說，這真的不是私事。」由於執業前的實習制度是我國法律證照專業教育中很弱的一環，也是比較法學上幾乎沒人研究的領域，「實習律師遇到性騷擾無法反抗，這樣的制度要如何培養捍衛正義的法律人？」

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