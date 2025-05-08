女童弄濕特斯拉！律師揭「司機1句話」恐涉公然侮辱

記者曾筠淇／綜合報導

之前有名女童在乘車過程中，水壺漏出約莫300 ml 的水，因此被特斯拉司機索賠4萬1000元。司機之後更在網路上留言，「還是你們夫妻要把水舔乾淨，我們就當作和解了？」對此，黃柏榮律師分析，「打翻水可以道歉，但不代表就該吞下羞辱與天價帳單」，司機語帶羞辱，恐涉及人格權侵害，也可能涉及公然侮辱罪。

對於司機索賠4.1萬元一事，黃柏榮律師在臉書上表示，「這個水單純滴在車子地毯上的話，可能只有民事責任，那是否構成這麼個民事侵權行為的話，要看這個是故意還是過失。那過失的話，原則上也是只是單純賠這個清潔費用」。

黃柏榮律師說，除非有其他東西損壞，否則很難要求這個賠償。他也提到，如果小朋友的年紀是7歲以下，「因為他是無行為能力人，所以他也不需要負擔任何賠償責任，那要賠償的人，會是在他的法定代理人身上」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於4.1萬元的賠償金，黃柏榮律師認為，如果是司機隨便喊出來的數字，恐怕是無法成立，因為「在法院上要請求這個金額的賠償，一定要有一個單據，以及這個受傷維修的原因，在於有一個因果關係在，如果沒有的話，這一毛錢都不需要付」。

針對司機留言「把水舔乾淨」，黃柏榮律師則指出，倘若是在公開場合這樣說，「這個是對一個人格尊嚴的貶損，是對人家的羞辱，所以可能構成這個公然侮辱罪」。

黃柏榮律師最後也列出4個重點：

1.一般意外、非故意或重大過失，不必賠。



2.若學生未滿7歲，屬無行為能力人，不負責任。監護人是否有「監督過失」才是重點。



3.沒報價單、維修單佐證，法院多認為車內清潔屬營業風險，難全額轉嫁。



4.若司機語帶羞辱，例如「舔乾淨就和解」，恐涉人格權侵害，可依《民法》第195條請求慰撫金，甚至違反刑法公然侮辱罪。

本文經黃柏榮律師授權引用