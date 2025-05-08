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胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

▲胡婉玲領軍中央社影音轉型。（圖／記者陳詩璧攝）

▲胡婉玲領軍中央社影音轉型。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中央社在2024年底迎來重大轉型，由資深媒體人胡婉玲接任社長後，啟動一系列改革計畫，力拚影音發展。不過，另一位媒體人范琪斐認為，中央社的轉型像是「從平面恐龍進化為影音恐龍」，若過於專注於追求影音形式的轉型，反而可能失去原本的公信力與專業性，「我不知道我為什麼還要看中央社」。

胡婉玲在去年11月接任中央社社長後，開始推動一系列改革，本月5日更宣布正式試營運「央社影音新聞」，每日透過YouTube平台播出中午與晚間的半小時精選影音新聞，象徵這家擁有101年歷史的老牌通訊社，正式跨入多媒體新紀元。她強調，這不只是增加一個新聞管道，更是讓中央社在時代變革中重新出發，邁向下一個世紀。

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消息一出，范琪斐則在臉書發表評論，強調自己雖然支持改革的初衷，但中央社的轉型像是從「平面恐龍」變成「影音恐龍」，即使進化百年也仍停留在侏羅紀。她認為，中央社的優勢在於錯誤率低、內容具公信力，若過度追求影音而失去核心價值，恐怕會讓讀者無所依附，「我不知道我為什麼還要看中央社」。

事實上，胡婉玲上任後也針對內部進行大幅人事調整，包括多位資深主管的調職，引發部分內部反彈。此外，她親自帶領「中央社全方位主播營」，更以「最強主播」之姿登場，外界戲稱中央社將從新聞供應機構轉型為「中央電視台」，此舉也引來部分媒體與網友質疑其是否過度電視化。

儘管改革過程引發爭議，但胡婉玲強調，媒體環境劇變，每個人都可能成為發聲者，中央社必須跳脫僅為媒體提供資訊的角色，成為全民信賴的消息來源。此次影音新聞的推出，是中央社朝全方位新聞服務發展的起點，未來仍需在創新與信任間找到平衡。

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