10車不讓下場來了！2國小童舉手走行穿道被無視　警出手開罰了

▲YT網紅「Cheap」於4月17日貼文，2名小學生放學經過桃園區龍安街，舉手示意居然無人停車。（資料照／翻攝自Cheap臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對YT網紅「Cheap」於4月17日貼出一段行車紀錄器影片，路口處有2名小學生走在桃園市桃園區龍安街行人穿越道徒步過馬路，還以教科書級別「舉手過馬路」，但影片中車輛卻無視前行，影片曝光後引發討論；桃園警分局今（8）日指出，根據行車紀錄器影片統計有10輛汽車未停車禮讓，警方已依職權開出10張共6萬元「車不停讓行人」罰單，每張6000元，未來將持續編排勤務加強取締。

桃園警分局表示，本案發後立即聯繫網紅「Cheap」，根據影片原始檔案，過濾影片後以車追人，警方依職權開出10張共6萬元「車不停讓行人」罰單，對未禮讓行人駕駛寄發違規罰單。此外，警方未來除持續編排勤務加強取締外，也聯繫市府交通局研議改善標線（停止線退縮）、增加交通號誌（按鈕式），希望趕在5月底完成，使該路交通工程更完善，提升行人通行安全。

▲針對上月轄區2名小學生放學經過桃園區龍安街，舉手示意居然無人停車，桃園警方將持續編排勤務加強取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局交通組組長林健祥說明，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，汽車駕駛一律開罰6000元。根據YT網紅「Cheap」影像過濾分析車號，確認「車不停讓行人」違規屬實，日前已針對未禮讓學童10輛汽車逕行舉發。

桃園警分局分局長王智民呼籲，近日交通部已著手修法，針對「駕駛車輛不停讓行人肇事致人受傷」罰則將再提高，希望藉此導正駕駛人守法觀念。另外，為提升學童通學安全，將持續協調市府各權責機關針對高風險路口進行會勘改善，將特別強化轄區通學廊道相關違規取締，輔以通學廊道設置科技執法設備，相關功能包括「超速、駕駛不停讓行人及闖紅燈」等，全力降低行人事故發生率。