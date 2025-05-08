推動落實新世代反毒策略　桃檢檢察長拜會醫療戒癮團隊

▲桃園地檢署檢察長戴文亮向榮總桃園分院醫療團隊表達感謝之意。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署針對行政院「新世代反毒策略行動網領」第三期計畫，自今年連續3年積極布建戒癮資源，以提升對施用毒品者醫療輔導與社區復健，以穩定復歸、抑制再犯為目標，優化緩起訴多元處遇措施，結合更生保護與各網絡單位力量，打造無毒家園願景，桃檢檢察長戴文亮今（8）上午率隊拜會桃園市醫療戒癮團隊進行意見交流，藉此強化網絡成員彼此合作成效。

▲桃檢檢察長戴文亮向桃園療養院進行意見交流。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察長戴文亮今天上午分別拜會台北榮民總桃園分院、衛福部桃園療養院，由彭家勛院長及邱献章院長親自接待，一行人就醫院合作緩起訴附命戒癮治療案件執行情形、醫療與司法合作實務經驗分享展開熱烈討論，希望透過醫院與地檢署共同合作追蹤及輔導個案就醫到診情形，以提升戒癮治療完成比率，達到抑制再犯目標。

戴文亮感謝兩家醫院與地檢署攜手落實執行我國的戒毒政策，讓地檢署整體毒品緩起訴戒癮治療案件履行完成率逐年提升至八成左右，以展現網絡成員間的努力。

▲桃園地檢署與桃園療養院戒癮治療團隊會後大合影。（圖／桃園地檢署提供）

此外，戴文亮表示，為建構完備毒品多元處遇網絡，桃檢除與桃園療養院、桃園醫院、台北榮總桃園分院、林口長庚紀念醫院、國軍桃園總醫院、居善醫院、周孫元診所等7家醫療院所合作緩起訴附命醫療戒癮治療，去年一整年就診人次共計7728人次，結案數750件，今年1月至4月就診人次共計2766人次，結案數273件。另外也邀請社團法人日光全人發展協會、中華趕路的雁全人關懷協會、台灣露德協會、中華民國解癮戒毒協會等民間戒癮機構開辦防毒增能毒品多元處遇輔導團體，藉由公私協力與資源整合，共同協助施用毒品者，減少再犯率、延遲復發率及增加社會復歸的支持力量。