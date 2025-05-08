崇越子公司疑涉台東風電　黃建賓3問郭智輝：誰下令？

▲立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝爭議連環爆，引發台東鄉親劇烈反彈的台東風電案，也被揭露與郭智輝及其家族關係深厚的崇越集團之子公司「光宇」有關。台東縣立委黃建賓今質疑，該公司承接高額台電標案，而經濟部又是台電目的事業主管機關，恐有違反公職人員利益衝突迴避法嫌疑，並提出三點要求郭智輝公開說明，「究竟誰下令推動台東風電？」

根據環境部環評開發案論壇公告資訊，「東成陸域風力發電計畫」擬於台東縣成功鎮、長濱鄉海岸邊設置25部風力發電機，另還有「東風陸域風力發電計畫」擬於太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置33部風機，引發台東鄉親劇烈反彈，擔憂美麗東海岸將不復存在。

黃建賓指出，先前已多次質詢及召開會議，要求行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝以及環境部，務必阻止及嚴審未經共識的風電開發案毀壞台東，其中更當面向郭智輝表達，台東縣府及地方民意已清楚表態「不同意風電在東海岸開發」，請中央主管機關經濟部也務必阻止，郭智輝當時則公開回應，地方不同意，中央就不會同意。

對於負責推動東海岸風電開發的東成電力公司，被揭露其聯絡電話及地址與崇越子公司「光宇」一致，郭智輝回應五年前就已不管崇越事務，崇越今也發布聲明表示，子公司光宇僅擔任環評技術顧問，與台東風電開發無關。對此黃建賓表示，郭智輝是崇越創辦人，媒體也揭露郭家族成員及家族投資的公司，合計持有崇越股票市值逾21億元，「彼此間的深厚關係，豈能說切割就切割？」

黃建賓今再指出，根據政府標案的公開資訊，崇越在2021年中入主光宇後，大約四年間，光宇接了中央部會及國營事業17項標案，總金額將近3億元，而郭智輝去年5月擔任部長前後，光宇也承接了兩個高額的台電標案，「經濟部作為台電目的事業主管機關，郭智輝又身為經濟部長，難道沒有違反公職人員利益衝突迴避法？」

黃建賓也提出三點質疑，要求郭智輝公開說明，「是否知道台東風電開發案是誰下令推動？是否知道崇越之子公司光宇參與台東風電相關工作？是否願意要求停止台東風電開發案？」黃建賓強調，身為台東在地立委，絕不允許任何黑手想藉風電之名來台東淘金，結果卻破壞台東這片美麗的家園。

