台東焚化廠資訊公開再升級　新版監測網頁說明會加強溝通

▲台東焚化廠監測數據全揭露。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加強資訊公開與地方溝通，台東縣環境保護局於8日舉辦「台東縣廢棄物能資源中心公開資訊網頁改版說明會」，主動邀請焚化廠周邊社區的里長與居民參與，針對新版網頁內容、監測數據顯示方式及判讀方法進行詳細說明。此次活動旨在協助民眾更快速熟悉新介面，減少轉換期間的不便，同時提升對焚化廠營運狀況的掌握程度。

環保局指出，隨著台東焚化廠進入正式營運階段，資訊透明化顯得更加關鍵。此次資訊平台改版，參考全台各縣市的資訊公開實務經驗，重新設計資料呈現方式，不僅強化資料可讀性，也提升使用者便利性。新版網頁除揭示空氣污染物的即時監測數據外，也同步公開環評加嚴標準與法規排放標準，讓民眾能更清楚焚化廠是否符合規範。

據了解，焚化廠空氣污染物監測系統（CEMS）會持續提供氮氧化物、一氧化碳、粒狀物等多項污染物的即時數據。其中，氣態污染物以每15分鐘及每小時平均值呈現，不透光率則每6分鐘更新一次。使用者可透過環保局官網查詢每筆監測資料，或連結至環境部「固定污染源管理資訊公開平台」，進一步了解焚化廠的排放狀況與趨勢。

環保局長黃權煒表示，設置連續自動監測系統可全天候自動記錄焚化廠的空氣污染排放情形，透過數位化方式，有效防堵偷排或規避檢測等非法行為。所有監測設備皆依規定定期校正，並接受外部查核，數據準確性高於傳統人工監測方式。未來環保局也將蒐集民眾使用經驗與回饋，進行滾動式修正，持續優化平台功能與內容呈現。

環保局進一步強調，焚化廠的營運與周邊居民的權益息息相關，建立透明公開的資訊平台只是第一步，未來也會透過說明會、座談會及線上互動等多元形式，與地方保持溝通與信任，共同守護台東的空氣品質與環境安全。