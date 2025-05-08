風電開發疑涉利益關係　立委黃建賓三問經濟部長郭智輝

▲立委黃建賓三問經濟部長郭智輝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地區的陸域風力發電計畫近期成為政壇與地方社會關注焦點。立法委員黃建賓於8日在立法院質詢經濟部長郭智輝時指出，部分風電開發案疑似涉及與郭智輝家族關係密切的企業，並要求經濟部對相關決策過程與可能的利益關係進行說明。

根據環境部所公告的開發資訊，兩項風電計畫——「東成陸域風力發電計畫」與「東風陸域風力發電計畫」——分別規劃於台東縣成功鎮、長濱鄉，以及太麻里鄉、大武鄉與達仁鄉沿海地區設置共58座風力發電機。這些開發構想已引起當地居民強烈關注與反彈，擔憂風電設施恐對東海岸景觀、生態與生活環境造成長期影響。

針對「東成電力公司」推動風電案一事，黃建賓指出，該公司登記的聯絡方式與地址與崇越集團旗下子公司「光宇」相同。他進一步質疑，在經濟部為台灣電力公司之目的事業主管機關的情況下，光宇公司卻接連承攬多項與台電有關的高額標案，恐涉及《公職人員利益衝突迴避法》的相關規範。

對此，郭智輝回應表示，自五年前起即不再參與崇越集團的業務，並強調個人現無與該集團有任何經營關聯。崇越集團亦於今日發布聲明，說明光宇公司僅作為技術顧問參與風電計畫，並未實際參與開發工作。

然而，黃建賓仍認為該關係難以完全切割。他指出，根據公開資料，郭智輝為崇越集團創辦人，其家族相關成員及投資公司目前合計持有超過21億元的崇越股份。他同時揭露，光宇在2021年崇越入主後，於四年間取得17項中央部會及國營事業的標案，總價值接近3億元，其中兩項為郭智輝擔任部長前後獲得的台電標案。

在質詢中，黃建賓提出三項具體問題，要求郭智輝公開說明：是否知情台東風電案是由誰主導推動？是否了解崇越子公司光宇參與相關工作？是否願意表態支持暫停或終止東海岸風電開發案？

他強調，作為台東選區的民意代表，必須堅守地方居民立場，監督公共政策是否合乎程序正義與地方共識。他表示，若未經地方認可便強行推動開發，無論目的為何，都將對台東自然資源與文化景觀造成難以彌補的損害。

儘管中央與開發單位強調依法行政與技術專業，東海岸風電開發案所引發的企業與官員間潛在關係、資訊透明性與地方參與問題，仍有待進一步釐清與回應。