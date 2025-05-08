「航向母親的島嶼」　無動力帆船Alingano Maisu抵蘭嶼舊開元港

▲無動力帆船Alingano Maisu航抵蘭嶼舊開元港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「航向母親的島嶼」由密克羅尼西亞航海協會領航的傳統帆船「Alingano Maisu」，歷經將近20天以無動力方式航行，於8日航抵台東縣蘭嶼，寫下南島航海史新的一頁。台東縣政府與蘭嶼地方各界特別於舊開元港舉行達悟族傳統迎船儀式，共同見證這艘憑藉傳統航海技藝、橫越太平洋成功航行至台灣的南島帆船靠岸蘭嶼的歷史時刻。

Alingano Maisu自帛琉啟航，全程不依賴現代導航科技與動力裝置，改以觀星測海、順風借浪的古老方式航行，象徵對南島祖先航海智慧的傳承與致敬。此次航程由台東縣政府攜手密克羅尼西亞航海協會舉辦，並由帛琉人力資源、文化、經濟發展與觀光部部長、帛琉觀光局台灣辦事處處長等貴賓率團訪台，進行為期數日的文化交流。

迎船儀式現場氣氛熱烈，紅頭部落及椰油部落傳統船隊紛紛出海伴航，迎接Alingano Maisu緩緩靠岸，並由椰油國小帶來充滿活力的迎賓舞。與會貴賓除帛琉官方代表外，還有蘭嶼鄉長吳清美與代表會、縣長秘書黃碧妹、部落領袖與耆老、蘭嶼各社區協會代表及當地民眾等共襄盛舉。此次行程也包括明日的蘭嶼部落巡禮，10日將繼續航行至杉原灣及莿桐部落、11日則將前往縣府的水手航海經驗分享會，接續數日將至都蘭、成功等地進行文化交流體驗。

台東縣長饒慶鈴表示，此次迎接Alingano Maisu的到來，不僅是一次跨國的航行壯舉，更是一段南島文化血脈的重新連結。蘭嶼作為台灣南島文化的重要據點，擁有豐富的航海知識與造船工藝，與帛琉等南島地區的文化記憶一脈相承。此次合作具有重大意義，是兩地文化交流橋梁，促進傳統航海技術的保存發展與友誼，向世界展示南島人民航海智慧和文化底蘊。台東縣府近年在海洋委員會大力支持及補助下，積極於東海岸推動造舟及航海人才培育計畫，已分別在蘭嶼及莿桐部落打造拼板舟與阿美族竹筏，並攜手莿桐部落成立「海洋學習基地」，作為傳承航海知識與技藝的重要據點。

台東縣府強調，未來將持續與帛琉、關島等地的航海大師緊密合作，結合達悟族、阿美族等原住民族的傳統船筏技藝，共同推動打造屬於台東的南島帆船。同時，未來也將持續透過文化交流與海洋教育，深化台東作為台灣與世界南島文化接軌的重要節點，期許南島精神從蘭嶼再度揚帆，向更廣闊的國際傳承與發揚。