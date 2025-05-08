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7-11推3款「哆啦A夢聯名冰品」　全家把霜淇淋變玫瑰花

▲▼0508超商冰品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN新品「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

溫度逐漸攀高，超商業者紛紛推出最新冰品和優惠。7-ELEVEN新品「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」與「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」，讓沁藍哆啦A夢聯名再度躍上冰品包裝。全家則在北中南共7間Fami!ce品牌體驗店推出限定的「玫瑰造型霜淇淋」，由日本技術指導，為超商霜淇淋首見的玫瑰花造型。

7-ELEVEN「冰品抽抽樂」最低任2支0元

7-ELEVEN今夏線上線下祭出全方位的「搧涼生活提案」，不僅推出上半年度最狂冰品抽抽樂任2件最低0元起優惠還可加價超萌肖像保冷袋幫冰庫囤貨，同時搭配酷聖霜霜淇淋百店慶，雪淋霜、思樂冰加入優惠同樂，CITY系列水果冰沙楊枝甘露更是升級再回歸、新品懷舊鳳梨冰沙，打造24小時冰菓室。

▲▼0508超商冰品。（圖／業者提供）

▲指定冰品買2件加價59元就可獲得史努比大保冷袋。（圖／業者提供）

7-ELEVEN指出，「冰品抽抽樂」至今舉辦逾10年、吸引破千萬人次體驗，5月14日起至6月24日止「冰品抽抽樂」集結逾百款冰品，每日最高有5次中獎機率，使用7-ELEVEN APP/LINE官方帳號線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折至9折不等優惠，線上玩還有機會抽到冰品10元折價券。

今年更請到超萌IP人氣肖像史努比，指定冰品買2件加價59元就可獲得史努比大保冷袋，共7款數量有限換完為止，思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。

此外，7-ELEVEN推薦必買獨家新品「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」，售價89元，還有「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」售價40元，沁藍哆啦A夢聯名再度躍上冰品包裝，還能咀嚼到日本甜品必備經典Q彈白玉，豐富食感體驗。

▲▼0508超商冰品。（圖／業者提供）

▲哆啦A夢聯名冰品共有3款。（圖／業者提供）

全家首見「玫瑰造型霜淇淋」

全家便利商店則精心準備母親節限定甜點與多項促銷活動，5月9日至11日限時3天，Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋同商品享買一送一優惠；並於全台7間Fami!ce霜淇淋品牌體驗店推出超商首見「玫瑰造型霜淇淋」，甜蜜夢幻造型成為母親節最吸睛的打卡亮點。

▲▼0508超商冰品。（圖／業者提供）

▲全家推出限定的「玫瑰造型霜淇淋」。（圖／業者提供）

全家指出，因應母親節到來，在北中南共7間Fami!ce品牌體驗店推出限定的「玫瑰造型霜淇淋」，由日本技術指導，為超商霜淇淋首見的玫瑰花造型；淡黃花瓣層層堆疊，優雅迷人，搭配與BBQ炸雞聯名的蜂蜜柚橘與最經典的莊園牛奶雙口味，是親子共享、拍照打卡的最佳選擇，數量有限、售完為止。

萊爾富推海綿寶寶商品和鳳梨飲品

萊爾富則推出全球超人氣動畫海綿寶寶限量商品加價購活動，至6月24日止只要於門市購買Hi café大杯以上咖啡飲品任2杯88折，再加購59元即可獲得海綿寶寶造型杯塞；購買任4杯8折就可以把海綿寶寶杯塞免費帶回家，此次一共推出9款海綿寶寶角色杯塞，其中包含4款為隱藏版設計，等待粉絲們蒐集解鎖，打造屬於自己的海底世界。

▲▼0508超商冰品。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出全球超人氣動畫海綿寶寶限量商品加價購活動。（圖／業者提供）

配合此次加價購活動，萊爾富推出2款鳳梨飲品，包括鳳梨百香雙Ｑ冰茶（售價79元），嚴選金黃鳳梨，融合百香果的馥郁果香，佐以寒天晶球與蒟蒻，雙重口感層層堆疊，酸甜交織的滋味帶來沁涼爽口的享受；同時推出冰鳳梨風味氣泡美式（售價80元），將鳳梨果香融入氣泡與醇厚咖啡之中，冰涼風味為炎炎夏日注入清爽氛圍。

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