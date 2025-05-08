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越南籍石材商搭台鐵忘帶400萬下車　今晚將現身新營站點交領回

記者林東良／台南報導

一名越南籍胡姓石材商搭台鐵區間車在台南下車，竟將裝有400萬元提袋遺忘在車廂內，所幸列車長與鐵警局聯手找回，並由台鐵新營站妥善保管，據了解胡男為石材商，對於鉅款失而復得十分開心，定8日晚間8時前往台鐵新營站點交領回鉅款。

▲越南籍石材商胡姓男子，搭乘台鐵區間車忘了帶裝有400萬元的提袋下車，所幸列車長與鐵警局警方協助尋獲，目前由台鐵新營站保管，預定8日晚上完成點交程序。（記者林東良翻攝，下同）

▲越南籍石材商胡姓男子，搭乘台鐵區間車忘了將裝有400萬元的提袋帶下車，所幸列車長與鐵警協助尋獲，目前由台鐵新營站保管，預定8日晚上完成點交程序。（記者林東良翻攝，下同）

▲越南籍石材商胡姓男子，搭乘台鐵區間車忘了帶裝有400萬元的提袋下車，所幸列車長與鐵警局警方協助尋獲，目前由台鐵新營站保管，預定8日晚上完成點交程序。（記者林東良翻攝，下同）

鐵路警察局高雄分局新營派出所警務員兼所長鄭吉役表示，7日晚上約8時許，高雄分局新營派出所接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，於台南站下車時疑似遺留裝有鉅款的提袋，胡姓男子事後向台南站服務台求助，表示包包內裝有大筆現金，請求協尋。

台鐵列車長接獲通報後，立即在車廂內搜尋，果然在車廂間找到一隻與旅客描述相符的提袋。經警方清點，內有現金約400萬元，初步無其他可疑物品。警方調閱沿線站區與車廂監視器畫面，追查釐清鉅款來源。

據了解，胡男平時從事石材買賣，因業務往來臨時攜帶大筆現金上車，卻在中洲站上車、台南站下車時，一時疏忽將黑色袋子遺落座位間。列車於7日晚上8時55分抵達新營站，由列車長交由新營站站務人員保管。

台鐵新營站表示，台鐵與警方查核後已迅速聯絡上失主胡男，並與其約定8日晚上請他親自到新營站辦理點交手續。而鐵警局高雄分局新營所所長鄭吉役則指出，胡男透過其姊夫協助聯絡警方，會全程配合說明並說明資金來源及用途無涉不法。警方也呼籲民眾，搭乘大眾運輸時，貴重財物務必隨身攜帶，以免遺失造成損失。

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