台南巴洛克式豪宅是毒品中轉站！霹靂警攻堅逮4人　查扣槍毒

記者林東良／台南報導

台南市警少年警察隊追查年初毒品案線索，於母親節前夕展開強力掃蕩行動，成功溯源破獲一處位於永康區的「巴洛克式豪宅毒品供應站」，並查扣第一級至第三級毒品多項及空氣槍2把，現場逮捕綽號「阿榮」等張姓嫌犯4人，全案依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

▲台南少年警察隊破獲永康巴洛克式豪宅毒品據點，查扣多項毒品與空氣槍2把。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，此次行動由台南地檢署蘇聖涵檢察官指揮偵辦，報請搜索票後，於5月6日清晨5時兵分多路，會同保全警察大隊霹靂小組、永康及第三分局警力，針對永康3處藏匿地點展開同步攻堅。警方為壓制嫌犯反抗，特別申請霹靂小組支援，成功趁45歲張姓嫌犯等人熟睡之際一舉制伏，在主要據點臥室枕頭下起出兩把類似真槍的空氣槍，現場還發現多種毒品與吸食器具。

少年隊調查發現，這起販毒集團為逃避查緝，除設定豪宅為據點外，另備有兩處租屋作為備用據點，且頻繁變換藏匿地點，出入皆由計程車或友人接送，毒品交付時間刻意壓縮，意圖躲避監控。然而警方鍥而不捨抽絲剝繭，最終成功鎖定其行蹤。

查扣毒品包括：海洛因0.7公克、安非他命4.1公克、依託咪酯原液9.6公克與菸彈6顆、K他命1.6公克、K煙1支，另查扣吸食器與電子菸加熱器各1組。警方在庭院內發現施用後隨意丟棄的毒品殘留，研判該處不僅為毒品中轉站，也提供施用場所，嚴重危害社區安全。

依託咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）施用後易導致昏迷、癱瘓等症狀，近年氾濫情形惡化。根據衛福部統計，2024年1至10月共檢出2905件，較2023年同期暴增132倍，對治安與公共健康威脅極大。

台南市少年警察隊強調，將持續強化毒品溯源與查緝力道，杜絕毒品入侵校園與社區，並展現政府「零容忍」的決心，持續捍衛青少年健康與社會治安。